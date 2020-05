Votre boîte mail Gmail est probablement très bien organisée. Des dossiers pour bien ranger vos mails, des libellés pour retrouver facilement les mails de telle ou telle personne ! Cependant, si vos libellés sont trop longs, ils peuvent parfois êtres cachés par la barre latérale et ne vous permettent pas de ranger facilement vos mails dans telle ou telle catégorie. Pour résoudre ce problème, cloudHQ a lancé une extension Chrome gratuite : Resize Gmail Sidebar.

Une extension pratique pour bien organiser votre boîte Gmail



Grâce à cette extension gratuite et comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez facilement faire glisser la barre latérale vers la gauche ou la droite, ce qui permet d’augmenter ou diminuer facilement la barre latérale dans Gmail. De cette manière, si vous souhaitez faire glisser un mail dans un dossier particulier, mais que vous avez par exemple 3 dossiers qui commencent de la même manière, il suffit d’étendre la barre latérale pour glisser votre mail dans le bon dossier !

Pour utiliser Resize Gmail Sidebar, il suffit de télécharger l’extension Chrome, vous rendre dans Gmail et faire glisser la barre ! En un clic, seulement vous pourrez étendre ou diminuer la taille de la barre latérale. Vous verrez ainsi le nom de vos libellés dans leur entièreté et ne rangerez pas vos mails au mauvais endroit !

Par ailleurs, cette extension sauvegarde la dernière position de la barre latérale. Ainsi, si vous fermez Gmail et le rouvrez, la position de la barre latérale sera la même qu’au moment de la fermeture !

Des outils pratiques pour optimiser votre utilisation de Gmail

cloudHQ a pour objectif de vous rendre plus productif sur Gmail. Pour cela, l’entreprise propose un grand nombre d’extensions gratuites. On peut citer Sort Gmail Inbox, qui permet d’organiser votre boîte mail en fonction de six filtres prédéfinis. Formatted email subject lines vous donne la possibilité de personnaliser le style de vos objets et Email Signature Generator permet la création de signatures email personnalisées !