Avec ce partenariat, Cloudflare s’apprête à changer de dimension. L’entreprise s’associe à JD Cloud & AI, pour étendre son réseau en Chine. Une collaboration qui permet à l’entreprise américaine d’ouvrir 150 data centers supplémentaires au sein de l’empire du milieu.

Cloudflare change de dimension en s’associant à JD Cloud & AI

En Chine, les habitants ne sont que 60% à avoir accès à Internet. Cloudflare avait déjà fait le choix d’attaquer la Chine en s’associant à Baidu, cette fois-ci l’entreprise passe un cap. Cloudflare possédait jusqu’à présent 17 data centers en Chine. Avec une couverture mondiale actuelle d’environ 200 villes, le partenariat avec JD Cloud & AI va vraiment permettre à Cloudflare de s’imposer comme un acteur de taille sur le marché. Selon Matthew Prince, PDG et co-fondateur de Cloudflare :

“Je pense finalement que peu d’entreprises technologiques occidentales ont compris comment opérer en Chine et comment se faire une place sur ce territoire si important. Chez Cloudflare nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Ce que j’ai appris sur la Chine, grâce aux six dernières années passées à travailler directement avec des partenaires là-bas, c’est que bien que ce soit un énorme marché et une énorme opportunité, ce n’est pas si facile d’y entrer. Les acteurs technologiques sont très soudés entre eux”.

Cloudflare avait déjà un pied en Chine grâce à son partenariat avec Baidu initié en 2015. À l’époque, l’idée pour l’entreprise était de s’attaquer au marché sur lequel le réseau Internet a la croissance la plus rapide au monde. Cloudflare s’inscrit dans une démarche qui permet aux entreprises chinoises de mieux atteindre leurs clients à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le lancement en 2018 de son DNS 1.1.1.1 sur Android et iOS devrait l’aider à atteindre cet objectif. L’ambition de l’entreprise américaine est également (et surtout) de permettre aux entreprises étrangères de mieux atteindre le vaste marché du web chinois.

Un partenariat stratégique pour les deux entreprises

Le partenariat avec JD Cloud & AI n’empêchera pas Cloudflare de continuer à travailler avec Baidu. Pour le PDG de l’entreprise américaine : “JD Cloud & AI est l’un des fournisseurs de cloud computing les plus prometteurs en Chine. Je pense qu’à terme, nos services pourraient fusionner avec ceux de JD pour créer une plateforme de cloud globale beaucoup plus robuste pour les clients chinois”. Certains clients de JD Cloud & AI cherchent à s’internationaliser et Cloudflare peut les aider dans ce sens.

À compter de ce jour, Cloudflare estime qu’il faudra trois ans avant que tous les data centers soient opérationnels. Le Dr Bowen Zhou, président de JD Cloud & AI affirme que : “je suis ravi d’établir cette collaboration stratégique avec Cloudflare. Leur mission, qui consiste à aider à construire un meilleur Internet, s’aligne étroitement avec l’engagement de JD Cloud & AI à fournir le meilleur service possible à ses partenaires mondiaux”.