Anchor a été racheté en 2019 par Spotify et cet achat semble confirmer l’envie de Spotify de devenir un acteur important dans l’industrie du podcast. Ses autres achats, Gimlet et Parcast tendent à le démontrer également. Anchor est un service de création et de diffusion de podcasts qui vient tout juste d’intégrer à ses services une nouvelle fonctionnalité : la transformation d’appels vidéos en podcasts. Utile non ?

Anchor dévoile une fonctionnalité utile en temps de confinement

Faire des podcasts est une chose compliquée actuellement. Avec la pandémie, difficile de se donner rendez-vous et de se retrouver pour échanger et enregistrer, en tout cas dans une pièce commune. Pour palier à ce problème, Anchor a lancé une nouvelle fonctionnalité, elle permet de faire des interviews à distance et de transformer un appel vidéo enregistré en podcast.

Concrètement, Anchor va permettre d’enregistrer une conversation FaceTime, Skype, Zoom et d’importer l’enregistrement sur la plateforme d’Anchor. Elle permettra ensuite d’extraire la partie audio et de l’éditer. Une introduction, un générique, l’éditeur pourra ajouter des éléments comme bon lui semble.

Cela tombe bien, les podcasts ont la cote en ce moment

Chez Spotify et du côté des autres plateformes, les podcasts sont aujourd’hui plébiscités. Le confinement n’a fait que confirmer cette dynamique puisque l’audience est plus importante depuis plus d’un mois maintenant. Globalement, les adeptes cherchent des podcasts pour rire en premier lieu et ensuite pour s’informer.

Cela, Spotify l’a bien compris, car déjà avant le confinement, le géant était décidé à investir dans le domaine. Récemment, la plateforme a présenté de nouvelles playlists, intitulées “Les meilleurs podcasts de la semaine”. Avant cela le géant avait pensé un nouveau design mettant justement en avant ces contenus. Et encore avant, l’entreprise de streaming musical avait carrément acheter le groupe média The Ringer afin d’étoffer son offre de podcasts.