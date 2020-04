Twitch traverse une période record. En mars, la plateforme de live stream la plus célèbre au monde comptabilisait 1,1 milliard d’heures de visionnage. Un record absolu. Le confinement a un effet évident sur cette plateforme : “le besoin de rassemblement virtuel ne cesse de croître”. Dans un communiqué de presse, Twitch annonce le lancement d’Esport Discovery, une nouvelle fonctionnalité qui rassemblera tous les contenus esport disponibles sur la plateforme.

Esport Discovery : la TV du live stream

Pendant le confinement et même après, la plateforme de live stream souhaite accompagner au mieux ses utilisateurs en leur permettant de ne plus passer à côté de leur live favori. C’est à partir de cette réflexion que Twitch a décidé de lancer Esport Discovery. Une sorte de TV du live stream, disponible dans quelques jours. Sur cette plateforme, vous pourrez retrouver vos contenus préférés, les contenus les plus regardés, découvrir de nouvelles chaines ou de nouveaux streamers que vous ne connaissez pas.

Un moyen supplémentaire pour démocratiser l’esport. Esport Discovery proposera plusieurs catégories, notamment : un répertoire des matchs en direct et la liste des tournois en direct. L’annuaire des joueurs professionnels ainsi que l’équipe à laquelle ils appartiennent. Des recommandations personnalisées en rapport avec votre historique de visionnage, un peu comme ce que propose Netflix pour vous recommander du contenu. Bref, avec Esport Discovery, vous ne passerez plus jamais à côté d’un live.

L’esport explose depuis le début du confinement

Depuis quelques semaines, le constat est sans appel : l’esport est en train d’exploser. Même si les annonceurs sont de plus en plus timides à cause de la crise sanitaire que nous traversons et de la crise économique qui se prépare, les audiences battent des records. Les compétitions professionnelles d’esport battent aussi des records absolus. Les ligues de League of Legends et Counter Strike : Global Offensive n’ont jamais été aussi populaires. Le live stream profite évidemment de cette vague.

Petit à petit, Twitch se veut être la maison virtuelle du esport. Malgré une concurrence accrue, les viewers sont de plus en plus nombreux sur la plateforme. Nous apprenions récemment que Facebook lançait une application Facebook Gaming pour tenter de concurrencer Twitch et YouTube. Pour le moment le géant des réseaux sociaux n’arrive pas à détrôner Twitch. Cette nouvelle fonctionnalité doit permettre à la plateforme de live stream de conforter sa place de leader sur le marché.