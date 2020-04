Être champion de tennis c’est bien, mais en période de confinement être champion de Mario Tennis Aces c’est encore mieux ! Un tournoi caritatif baptisé « Stay at Home Slam » a été organisé par une agence de talent, IMG, et a été annoncé par Facebook le 30 avril.

McEnroe aux commentaires

Maria Sharapova, les sœurs Williams, Kei Nishikori, Naomi Osaka, autant de champions et championnes du tennis mondial tenus éloignés des courts par la crise sanitaire mondiale. Peut-être pour retrouver un peu de sensations; plus certainement dans un esprit caritatif, les champions vont s’affronter accompagnés de célébrités comme Steve Aoki ou Seal, sur un tournoi de Mario Tennis Aces sur Switch.

Ils ont été réunis par IMG, une célèbre agence qui gère la plupart les talents invités. Stuart Saw vice-président de la section eSport de l’agence a déclaré “Nous sommes ravis de pouvoir apporter un peu de légèreté dans le quotidien des spectateurs, et qui est mieux placé que Mario pour réunir tout le monde autour d’une compétition fun, saine et délirante ?”.

La liste complète des pairs qui devront s’affronter :

Serena Williams et Gigi Hadid

Naomi Osaka et Hailey Bieber

Venus Williams et JuJu Smith-Schuster

Maria Sharapova et Karlie Kloss

Kei Nishikori et Steve Aoki

Madison Keys et Seal

Taylor Fritz et Addison Rae

Kevin Anderson et Ryan Tannehill

Et parce un bon tournoi de tennis sans commentateur c’est un peu triste, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands en invitant John McEnroe a se plier à l’exercice, accompagné de iJustine, une Youtubeuse américaine.

1 million de dollars pour l’association des vainqueurs

Le tournoi, « Stay at Home Slam » sera diffusé le 3 mai à 22 heures sur Facebook Gaming. À but caritatif, chacun des participants va reverser un don de 25 000 dollars à une association de leur choix. Les vainqueurs du tournoi pourront offrir 1 million de dollars supplémentaires à leur association.

Facebook Gaming participe à part entière à l’opération et s’en félicite, “Les jeux vidéo ont toujours permis de rassembler les gens, et c’est le cas plus que jamais en ce moment. Associer ce pouvoir à celui d’athlètes professionnels et à un divertissement qui s’annonce épique, pour financer la lutte contre le COVID-19, est une évidence à laquelle nous sommes fiers de pouvoir contribuer”.

Pour Facebook Gaming c’est une belle opération pour mettre en avant la nouvelle fonctionnalité “tournois”. Pour les amoureux de tennis, mieux, pour les amoureux de tennis et de jeux vidéo, le rendez-vous est donné.