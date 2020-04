Les newsletters et les emails sont essentiels dans votre stratégie marketing. Votre stratégie est bien définie, vos objectifs sont clairs et pourtant, vos mails atterrissent bien trop souvent dans les spams de vos destinataires. Vous souhaitez ainsi que votre inbox rate soit le plus important possible. Pour cela, je vous propose de découvrir “The Checker“. Un outil qui nettoie vos listes sur l’ensemble des plateformes et vous aide à améliorer la délivrabilité et les performances de vos campagnes !

Un outil qui évite les taux de rebond trop élevés

The Checker est un service de vérification des adresses mail qui bloque les mails non-valides avant qu’ils n’entrent dans votre base de données. Via The Checker, vous pouvez vérifier une adresse mail ou bien une liste entière.

Pour cela, vous téléchargez ou importez votre liste via l’une des intégrations disponibles, directement dans The Checker, afin que l’outil la nettoie ou utilisez le vérificateur d’email en temps réel pour vos formulaires en ligne avec un simple copier-coller.

Une fois que The Checker a analysé votre liste, vous pouvez télécharger différentes listes en fonction de vos besoins. Ensuite, il vous suffit d’exporter ces nouvelles listes dans votre outil de campagne mailing ou bien télécharger le fichier CSV avec les résultats que vous souhaitez.

Un widget pour vérifier en temps réel les adresses mail

The Checker propose également un widget qui peut être intégré dans n’importe quel formulaire HTML. Ainsi, lorsqu’un utilisateur entre une adresse mail qui n’est pas valide, une croix rouge apparaît et le formulaire n’est pas envoyé. Pour intégrer le widget, il vous suffit de copier/coller le code dans votre formulaire.

The Checker est proposé à vie et à petit prix sur Appsumo. La formule Single à 49 dollars au lieu de 649 dollars vous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de l’outil et d’un million de crédits pour vérifier vos adresses mails. Double à 98 dollars et non 1298 dollars, propose 2 millions de crédits. Enfin pour bénéficier de 3 millions de crédits il faut choisir l’offre Multiple à 147 dollars et non 1947 dollars. Un outil pratique pour vérifier votre base d’utilisateur et facilement améliorer la délivrabilité et les performances de vos campagnes.