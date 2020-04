Il y a quelques jours, Facebook a annoncé prendre une participation à hauteur de 5,7 milliards de dollars au sein du consortium indien Reliance Jio. Aujourd’hui, cette participation prend une forme concrète avec JioMart. Par le biais de ce dernier, les Indiens pourront commander leurs courses en épicerie via WhatsApp.

Un système de course en drive pour les épiceries

Le principe de JioMart est simple : il s’agit peu ou prou d’un système de drive comme il existe en France avec plusieurs enseignes de la grande distribution. La vraie différence, c’est que ce système de drive concerne les « kirana », l’équivalent de petites épiceries qui pullulent en Inde.

Concrètement, le client doit écrure “Hi”, via WhatsApp, au +918850008000. Un lien est alors envoyé en guise de réponse. Il nécessite ensuite de remplir des informations comme son numéro de téléphone, sa localisation.

Une fois cette étape remplie, une page s’ouvre avec les produits disponibles en épicerie. La commande validée, JioMart envoie la facture qui devra être réglée et la localisation de l’épicerie sur Google Map. Le client sera informé lorsque la commande est prête, il n’aura plus qu’à se rendre sur place, payer et récupérer sa commande.

Encore au stade de l’expérimentation, JioMart pourrait vite étendre les options et disponibilités de ses services

Pour le moment il n’existe pas de possibilité de payer en ligne. Cette question n’a pas été soulevée ni par Reliance ni par Facebook, il ne serait pas étonnant que JioMart propose le service WhatsApp Pay pour régler en ligne les commandes. Le système de paiement a été autorisé en février 2020 par le gouvernement indien et le service possède déjà 1 million d’utilisateurs, ceux ayant pris part à l’expérimentation.

Ce nouveau service n’est pas pour le moment accessible à l’ensemble des indiens. Pour débuter, seuls 1200 commerces répartis dans 3 quartiers de Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Kaylan, proposeront JioMart. Le nombre de villes concernées pourrait vite s’élargir dans les prochaines semaines.

Le choix de passer par WhatsApp est tout à fait cohérent. L’Inde est le pays qui compte le plus d’usagers sur WhatsApp avec 400 millions d’inscrit. Reliance Jio est, de son côté, le premier opérateur téléphonique indien. De sérieux arguments pour qu’à elles deux, avec JioMart, les entreprises dominent le marché du drive en épicerie.