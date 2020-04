Depuis plusieurs semaines maintenant, Zoom est pour de nombreuses personnes un outil du quotidien. Les outils facilitant le télétravail connaissent un réel succès à l’image de Zoom, Microsoft Teams ou encore Google Meet. Zoom a d’ailleurs déployé il y a quelques jours sa mise à jour 5.0 afin d’améliorer la sécurité et la vie privée des utilisateurs.

Pour organiser vos événements facilement sur Zoom, je vous propose de découvrir ZmURL. Un outil qui permet de créer une page personnalisée à partager facilement sur les réseaux sociaux avec toutes les informations sur votre événement qui sera organisé via Zoom. D’une manière très simple, vous pouvez ainsi prévoir le nombre de personnes qui participera à votre événement !

Créez un événement sur Zoom en moins de 2 minutes !

Pour utiliser ZmURL.com, vous pouvez vous connecter avec Zoom, ou bien continuer sur la plateforme comme un invité. Dans l’exemple ci-dessus, l’hôte va organiser une réunion autour du changement climatique. Il va ainsi choisir une photo de couverture pour son événement, définir le nom de l’événement, puis définir les paramètres de connexion pour Zoom.

Il peut ainsi créer une nouvelle conversation Zoom, afin d’obtenir l’URL ou bien entrer les informations manuellement. Ensuite, les différentes informations sur l’événement comme les horaires, la date doivent être complétées. L’URL public redirigeant vers l’appel Zoom, peut être personnalisée. Enfin, dernier point concernant la sécurité, il est possible d’empêcher les gens de rejoindre l’événement en leur demandant d’indiquer s’ils participent ou non !

Une fois l’événement créé, il est toujours possible de le modifier. Vous pouvez également découvrir un aperçu de l’événement et ainsi découvrir comment les autres personnes le verront. Les participants bénéficient de rappels afin de ne pas oublier votre événement et peuvent rejoindre ce dernier en un clic, depuis leur navigateur.

Un outil très pratique pour organiser un anniversaire sur Zoom, vendre des billets pour un événement, organiser une session Netflix entre amis et surtout éviter le “Zoombombing” en vérifiant qui participe ou non à l’événement !