Pour tuer l’ennui du confinement, se détendre ou tout simple se rappeler de bons souvenirs, nous faisons tous la même chose. On part à la recherche de films et séries. Des séries vues et revues, de nouveaux films, le principal étant de se divertir ! Pour cela, nombreux sont ceux à utiliser Netflix. Une plateforme bien pratique, mais qui ne met pas à disposition, tous ses contenus. En effet, en France il n’y a que 59% du catalogue Netflix disponible. Dans le détail, c’est 387 séries et 1541 films disponibles. Un chiffre conséquent certes, mais bien loin du catalogue complet disponible aux États-Unis. Découvrez comment profiter du catalogue Netflix, du pays de votre choix très facilement !

Quels avantages à utiliser un VPN ?

Aujourd’hui, il est courant d’utiliser un Virtual Private Network (VPN), pour surfer sur le web de manière confidentielle et en toute sécurité. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, un VPN permet de masquer votre position géographique actuelle.

Vous êtes actuellement en France, en utilisant un VPN lorsque vous naviguez sur le web, personne ne saura où vous êtes vraiment, puisque les données reçues par la page web que vous consultez afficheront les données du serveur VPN et donc une autre position géographique.Votre adresse IP est tout simplement remplacée.

La solution parfaite pour découvrir le catalogue Netflix des autres pays et donc découvrir les films et séries cachés !



Utilisez CyberGhost VPN pour profiter de tout le catalogue Netflix !

Pour cela, nous avons le VPN idéal : CyberGhost VPN. Utilisé par plus de 36 millions de personnes dans le monde, c’est l’un des leaders du marché. CyberGhost VPN peut être utilisé sous Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, les consoles de jeux, Google Chrome ou encore Firefox ainsi que les Smart TV.

CyberGhost VPN dispose plus de 6 000 serveurs situés dans 89 pays et peut être utilisé aussi longtemps que vous le souhaitez, la bande passante est illimitée. Les connexions sont sécurisées, notamment grâce un chiffrement de classe militaire avec la technologie de cryptage AES-256. Votre vie numérique est ainsi complètement confidentielle et votre identité toujours protégée.

Alors que le terme de VPN peut faire peur, utiliser CyberGhost VPN s’avère être un jeu d’enfant ! Il suffit de télécharger l’application sur vos appareils : ordinateurs, smartphones, navigateurs et le tour est joué !

Ce VPN vous permet ainsi d’utiliser n’importe quel service de streaming, notamment Netflix ! À vous les huit saisons de Charmed, non disponibles en France, la série Beauty and the Beast ou encore le film Chicken Little ! Vous contourner ainsi les restrictions géographiques et accéder à l’intégralité des catalogues proposés. CyberGhost VPN peut également être utilisé pour regarder Prime Video, BBC TWO, Fox, IMDb…

En plus de vous aider à débloquer les contenus de vos plateformes de streaming favorites, CyberGhost VPN vous permet de :

crypter vos données

masquer votre adresse IP très facilement

bénéficier d’une protection Wi-Fi illimitée

télécharger des Torrents de manière anonyme

jouer à des jeux, dont l’accès peut-être restreint

regarder des événements sportifs mondiaux

accéder à des sites ou réseaux sociaux dont l’accès est limité

effectuer des paiements en toute sécurité

protéger tous vos appareils en simultané

Comment utiliser l’application mobile CyberGhost VPN

Sur mobile l’utilisation CyberGhost VPN est très simple. Il suffit de télécharger l’application, disponible sur l’App Store ou le Play Store. Ensuite, entrez vos identifiants, sélectionnez le pays dans lequel vous souhaitez vous connecter.

Un onglet spécial dédié au streaming est d’ailleurs proposé, vous permettant de voir pour quelle plateforme le pays est optimisé. Si le pays choisi vous importe peu, il suffit de sélectionner “Meilleur endroit”. Choisissez le pays de votre choix, activez le VPN et c’est parti ! Une adresse IP est générée et vous permet d’accéder au catalogue Netflix du pays choisi.

Dans mon cas, j’ai choisi les États-Unis. Une fois le VPN connecté à mon smartphone, je suis allée sur l’application Netflix, à la recherche de contenus, non-disponibles sur la version française de Netflix. Il m’est ainsi à présent possible de regarder la série Dexter, le film Limitless avec Bradley Cooper ou encore le film d’animation, les Indestructibles. En moins de 2 minutes, il est facile d’accéder au catalogue Netflix américain et ainsi profiter du contenu indisponibles sur la version française.

Un abonnement à moins de 3 euros par mois !

Côté prix, CyberGhost VPN propose plusieurs abonnements :

Un abonnement d’un mois à 12,99 euros

Un abonnement annuel à 5,99 euros par mois

Un abonnement sur deux ans facturé 3,69 euros par mois

Un abonnement sur trois ans, à 2,64 euros par mois, permettant une économie de 80%, avec deux mois gratuits !

Vous pouvez également pour 5 euros de plus par mois, profiter d’une adresse IP dédiée.

Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez connecter en même temps jusqu’à 7 appareils. Parfait pour que chacun puisse regarder le contenu qu’il lui plaît !

Enfin, vous disposez d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Le service client est très réactif et vous aidera en cas de problème ou de questions !