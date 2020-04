Après l’annonce de l’application et le début de développement de celle-ci avec Robert les outils de lutte contre le coronavirus sont de plus en plus nombreux. Comme présenté dans un communiqué, AlloCOVID est un outil pour suivre l’évolution du virus. Notez que vous pourrez dès aujourd’hui composer le 0806 800 540 si vous pensez avoir des symptômes du virus.

AlloCOVID rassemble médecins, chercheurs, experts et d’autres encore…

Des médecins, des chercheurs et experts en épidémiologie et en intelligence artificielle de l’Institut national de la Santé et de la Recherche médicale ont travaillé tous ensemble pour concevoir et développer AlloCOVID. Lancé aujourd’hui, ce numéro national est ouvert à toute personne souhaitant savoir si elle doit s’inquiéter, ou non, de son état de santé.

Au bout du fil, un assistant virtuel du programme. Il s’agit là d’un élément qui rendra disponible le numéro 7j/7 et 24h/24. Les assistants virtuels échangeront avec les personnes au téléphone grâce aux connaissances acquises sur le Covid-19. Considérés comme intelligents, les assistants de AlloCOVID seront en mesure de détecter les sites de la maladie et plus précisément encore les signes alarmants du virus.

L’assistant virtuel pourra rediriger la personne en ligne vers le service adéquat et pourra aussi lui demander de remplir un questionnaire élaboré par le ministère des Solidarités et de la Santé. Les données, anonymes évidemment, permettront de garder un suivi sur l’épidémie et notamment établir les statistiques quant aux nouveaux cas par exemple.

Le SAMU 78 a déjà testé le protocole et c’est un succès !

AlloCOVID a pu être testé pendant une semaine puisqu’il a été mis à disposition du SAMU 78. Les retours se sont avérés concluants.

Durant toute la phase de tests et lors de son développement, en amont donc, AlloCOVID a bénéficié de l’avis de spécialistes de la protection des données et d’experts médicaux et de scientifiques. Parmi les partenaires, il est possible de retrouver la SNCF, ainsi que Allo-Media, une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle.