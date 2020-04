L’acquisition client est un élément essentiel de toute stratégie marketing. Votre entreprise est lancée, les clients sont là, mais il faut aller plus loin, pour en avoir plus. Pour acquérir de nouveaux clients, de nombreux moyens sont à votre disposition. Vous effectuez beaucoup de “test and learn” et apprenez. Il y a une chose dont les entreprises ne profitent pas assez : leurs clients actuels. Le bouche à oreille est la meilleure publicité pour votre entreprise, même si c’est une stratégie qui demande du temps. Je vous propose de découvrir un outil afin de transformer vos clients satisfaits en ambassadeurs et ainsi profiter de leur réseau pour développer votre portée : Viral Loops.

Utilisez vos clients actuels pour développer votre notoriété

Viral Loops est un outil complet qui permet de créer rapidement une campagne referral et/ou de pré-lancement efficace. Différents types de campagnes sont proposées, comme la création d’un jeu concours sur Messenger, une waiting list pour le pré-lancement de votre startup, une campagne de referral traditionnelle… À chaque fois une description pour expliquer le concept et les cas d’usage sont donnés, afin de vous aider à choisir.

Une fois le choix fait, l’outil vous guide à travers les différentes étapes pour lancer votre campagne ! L’ensemble des étapes est personnalisable, afin de créer une campagne unique, propre à votre entreprise, vos valeurs..

Viral Loops permet de connecter vos campagnes à vos services favoris grâce à de nombreuses intégrations notamment avec Slack, Zapier, Mailchimp, HubSpot…

Une fois votre campagne prête, il faut la mettre en place. Vous avez le choix de l’intégrer directement à votre site en copiant/collant le code ou bien en utilisant une landing page de Viral Loops. La seconde option est très pratique, notamment si vous n’avez pas encore de site !

Pour suivre les résultats de vos campagnes, un tableau de bord complet est proposé. Vous pouvez ainsi suivre le nombre de participants, voir quels sont les canaux qui performent le mieux. Par ailleurs, Viral Loops dispose d’un outil pour détecter les risques de fraudes et ne pas prendre en compte les personnes qui mettent de fausses informations !

Un accès à vie à Viral Loops pour moins de 60 dollars

Côté prix, Viral Loops est un outil payant accessible à vie et pour moins de 60 dollars ! En effet, mis en avant sur Appsumo, 2 offres exceptionnelles sont proposées, en fonction de vos besoins et vous garantissent un accès à vie l’outil.