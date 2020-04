Jeudi, NBCUniversal a déclaré, auprès de Reuters, qu’il souhaitait aider les vendeurs qui ont été contraints de fermer face à la pandémie de coronavirus. Pour cela, l’entreprise va dévoiler de nouveaux outils publicitaires et d’achat en ligne. En 2018, l’entreprise avait choisi la voie de l’intelligence artificielle pour proposer des publicités pertinentes, aujourd’hui la stratégie est tout autre.

NBCUniversal Checkout, l’outil pour limiter les pertes de revenus publicitaires

De nombreuses entreprises ont été contraintes de revoir à la baisse leur budget et les dépenses publicitaires. C’est là qu’a choisi d’intervenir NBCUniversal pour aider les magasins impactés par la crise sanitaire.

Avec NBCUniversal Checkout, il deviendra possible de scanner un code affiché sur la télévision, depuis un smartphone. Le scan permettra d’envoyer un produit, logiquement celui présenté dans l’annonce publicitaire, vers panier d’achats en ligne. On découvre là un mélange entre le téléachat et une nouvelle version d’Amazon gérée par NBCUniversal.

Les utilisateurs se verront également proposer des publicités d’articles sponsorisés par les différentes émissions de NBCUniversal. Concrètement il s’agira de permettre aux consommateurs de passer commande sans quitter leurs programmes.

Le lancement de cet outil était prévu, mais est finalement précipité

Josh Feldman est le vice-président exécutif du marketing et de la publicité créative chez NBCUniversal, il a indiqué “Nous mettons cela en avant auprès des annonceurs aujourd’hui, nous pourrons donc commencer à intégrer les publicités le mois prochain”.

NBCUniversal Checkout était un outil prévu, mais qui n’avait pas pour objectif d’être lancé de suite. Il a donc été déployé un peu plus vite que prévu afin d’aider des entreprises comme Macy’s ou des boutiques indépendantes plus petites encore qui ont été fortement impactées par le coronavirus.

Le nouvel outil est annoncé alors que NBCUniversal vient tout juste de commencer à déployer un autre de ses services auprès de certains clients, il s’agit de son service de streaming, service avec lequel il voudrait concurrencer Netflix.