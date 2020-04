Depuis plusieurs semaines, les applications facilitant le télétravail et permettant de réaliser des vidéoconférences rencontrent un franc succès. On peut notamment citer Zoom et Microsoft Teams. Plus récemment, Facebook aussi a fait son entrée dans les services de visioconférence avec Messenger Rooms. Du côté de Google, Meet l’application lancée en 2017 espère bien prendre sa part du gâteau.

Des fonctionnalités inspirées de Zoom

Pour aller plus loin dans votre utilisation de Google Meet, je vous propose de découvrir Google Meet Enhancement Suite, une extension Chrome gratuite qui améliore votre utilisation de Meet. Dévoilée le 13 avril sur Product Hunt, cette extension propose 6 fonctionnalités intéressantes :

l’affichage automatique en grille

l’icône “push to talk”: permet de rester muet durant un appel et cliquer sur shift pour réactiver le micro

la connexion automatique à un appel, sans avoir à passer par l’écran de connexion

quitter un appel en cliquant sur Shift + K

la possibilité d’activer les sous-titres pour tous les appels

la possibilité de définir des paramètres intelligents par défaut, comme la désactivation automatique du microphone et de l’appareil photo

L’un des fondateurs de l’extension explique “je me suis retrouvé à modifier les mêmes paramètres plus de 15 fois par jour dans chaque réunion virtuelle à laquelle je participais“. En apportant ces améliorations, les utilisateurs de Google Meet peuvent profiter de fonctionnalités populaires, qui font le succès de Zoom, malgré les problèmes de confidentialité.

Une extension indisponibles à l’heure actuelle…

Il y a quelques jours, Google a d’ailleurs annoncé 4 nouvelles fonctionnalités afin de concurrencer comme il se doit Zoom, en tout cas essayer. Parmi les nouveautés, on peut citer : l’ouverture des appels en grillz, un réducteur de bruit intelligent pour limiter les bruits parasites, la possibilité de n’afficher qu’un seul onglet Chrome et non l’écran en entier lors d’un partage d’écran ou encore un réglage automatiquement des paramètres vidéo, en cas de faible visibilité !

L’extension Google Meet Enhancement Suite a été lancée il y a quelques semaines, mais est à présent hors ligne. On imagine que suite à son annonce, Google n’a pas apprécié qu’une extension vole la vedette aux nouveautés de son produit… Il est cependant toujours possible de s’inscrire sur le site pour être tenu informé du nouveau lancement !