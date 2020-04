Grâce aux échanges entre Tim Cook et Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, nous savons désormais que la première version de l’API de Google et d’Apple pour le traçage de contacts multi-plateforme devrait être disponible dès la semaine prochaine. Cela dans le cadre de leur projet commun de création d’application de suivi pour aider à la lutte contre le coronavirus. Les applications de ce genre se multiplient en ce moment, mais on pourrait s’interroger quand à savoir si elles ne seraient pas toutes vouées à l’échec.

Comme le rapporte TechCrunch, Tim Cook aurait indiqué à Thierry Breton que la première version de l’API de suivi de contacts serait disponible le 28 avril. Les développeurs d’applications pourront ainsi débuter leur travail et créer les applications que tant d’agences de santé publique de pays différents souhaitent avoir.

Une arrivée rapide puisque Google et Apple ont partagé leurs ambitions le 10 avril dernier seulement, donnant quelques détails sur le fonctionnement du système. Lors de l’échange, mercredi soir, le commissaire européen aurait rappelé au PDG de la marque américaine quelques principes européens à propos de l’application qui permettra d’alerter les personnes ayant été en contact avec le virus. Comme il l’a indiqué à la suite de son échange, aux Échos, “Il est important de s’assurer qu’Apple reste bien tous les éléments de la boîte à outils de l’Union Européenne”. D’ailleurs, l’UE se chargera d’examiner le projet des deux géants.

Thierry Breton précise par ailleurs avoir “insisté sur la responsabilité des entreprises comme Apple de faire leur maximum pour développer des solutions techniques adaptées pour que les applications nationales fonctionnent”. D’autant plus que dans le cas de l’application française, le développement pourrait être bloqué si Apple décidait de ne pas coopérer.

I just had a good exchange with #Apple CEO @tim_cook on the need to ensure that contact tracing apps are fully:

✔️anonymised

✔️voluntary

✔️transparent

✔️temporary

✔️secured

and interoperable across operating systems and borders.#Deconfinement apps must respect our #privacy. pic.twitter.com/VrnUXOsrat

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 22, 2020