Pour résoudre un problème, il est commun de faire appel au support ou service client de l’entreprise. Cependant, parfois les mots ne sont pas suffisants pour comprendre, le fond du problème. Avoir accès à l’écran de votre client ou de votre collègue pourrait s’avérer plus pratique. C’est exactement ce que propose Screenjar. Cet outil permet de demander, à partir d’un simple lien, un enregistrement d’écran, sans que la personne n’ait à télécharger quoi que ce soit.

Un outil pratique pour facilement résoudre les problèmes !

Imaginez, un client vous contacte, car lorsqu’il souhaite faire une certaine manipulation, une erreur apparaît. Il n’arrive pas à décrire précisément cette dernière, ce qui ne vous facilite pas la tâche. Avec Screenjar, vous lui demandez l’autorisation pour obtenir un enregistrement vidéo de son écran afin de comprendre au mieux le problème.

Un message lui est ainsi envoyé lui expliquant l’intérêt d’enregistrer son écran. Il est également conseillé à la personne de fermer toutes fenêtres ou documents personnels, qui n’ont pas d’utilité. Une fois que la personne accepte, une fenêtre apparaît pour savoir ce qu’elle souhaite enregistrer : l’intégralité de l’écran, la fenêtre de l’application ou bien un onglet Chrome.

L’enregistrement peut ainsi commencer. Pour le terminer, il suffit de cliquer sur le bouton “Stop Recording”. La vidéo est ensuite téléchargée et envoyée. Le support a ainsi toutes les informations essentielles en main pour résoudre le problème en question.

Pour information, les vidéos sont hébergées, jusqu’à ce qu’elles soient supprimées. À l’avenir, ces dernières pourraient être supprimées automatiquement après un certain nombre de jours. Screenjar est un outil entièrement gratuit et qui a l’avantage de ne demander aucune installation de logiciel ou extension. L’outil fonctionne sur mobile et ordinateur, sur Chrome, Firefox et Edge. Un produit encore au stade de MVP et qui évoluera au fur et à mesure du temps.