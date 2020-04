Le 30 mars dernier, nous vous partagions l’annonce de Microsoft. Celle-ci changeait le nom de la suite Office 365, désormais appelée Microsoft 365. Aujourd’hui, le nouveau service est disponible et est accompagné de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

La fin d’Office 365

Microsoft simplifie les choses en changeant le nom de son offre de bureautique. Le géant lui donne ainsi son nom et conserve la forme de son ancienne appellation, ce qui donne Microsoft 365.

Ce nouveau nom amène avec lui une nouvelle formule, jusqu’ici nous nous dotions d’une version du pack et l’achetions pour une durée indéterminée. Désormais, l’achat se transforme en un abonnement. Celui-ci sera valable un an et vendu au prix de 99€. À première vue, c’est un bon moyen pour maintenir ses logiciels du quotidien à jour et toujours être en possession de la version compatible avec celle des autres, utile notamment lors d’échange de documents modifiables directement.

Les nouveautés de Microsoft 365

Comme l’indique Microsoft, l’objectif avec cette nouvelle version est de “partager, connecter et collaborer avec vos amis et votre famille sur le web et sur les appareils Windows, macOS et Android”. Cela conduit évidemment à quelques nouveautés, celles-ci concernent entre autres Word, Outlook, PowerPoint, Excel et Teams.

Tout d’abord, dans Word, une IA fait son apparition via les fonctionnalités d’assistance intelligence optimisée afin d’aider et de simplifier la rédaction de chacun. De nouvelles polices et icônes font également leur arrivée. Une nouveauté intégrera par ailleurs Excel, il s’agit de la gestion de l’argent simplifiée. Celle-ci veut que vous soyez en mesure de suivre tous les mouvements de vos comptes, sans jamais quitter le tableur. Enfin Teams, qui a gagné des millions d’abonnés récemment, fait aussi partie de l’offre, qu’elle soit à destination professionnelle ou personnelle. Une excellente nouvelle puisque les coronapéros sont toujours très populaires.

Plusieurs offres sont pensées pour les professionnels, en fonction du nombre d’employés de l’entreprise et globalement, Microsoft a créé deux offres dédiées aux particuliers. On retrouve d’une part Microsoft 365 famille, proposé au prix de 99€ par an, ou alors 10€ par mois. Cette version est disponible pour un maximum de 6 personnes. D’autre part, une offre pour un seul utilisateur est proposée, il s’agit de Microsoft 365 Personnel. Cette version coûte 69€ par an ou alors 7€ chaque mois. Toutes les deux offrent les mêmes fonctionnalités, la seule différence est le nombre d’utilisateurs pouvant recourir aux différents services.