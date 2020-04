Le portage salarial est une forme d’emploi qui permet au travailleur de se sentir à la fois, comme entrepreneur et salarié tout en exerçant librement, ayant droit à tous les avantages sociaux d’un employé classique. Aujourd’hui, plus de 750 métiers peuvent y trouver une place ; y compris les métiers du web. Si vous désirez en savoir plus, les lignes qui suivent vous édifieront et vous pourrez arriver à déterminer le type de contrat approprié pour vous, en tant qu’acteur du web !

Le portage salarial : comment ça marche ?

Il faut noter tout d’abord que trois parties sont impliquées dans le portage salarial. Il s’agit notamment du travailleur porté, l’entreprise cliente pour laquelle le travailleur est appelé à réaliser des tâches et la société de portage avec laquelle le travailleur est lié par un contrat de portage salarial. La société de portage est comme un intermédiaire entre les deux autres parties. Elle signe avec l’entreprise cliente un contrat de prestation par lequel il met le travailleur porté à sa disposition.

En effet, la société de portage salarial est l’employeur du travailleur porté, qu’il rémunère. Ce dernier ne peut donc pas facturer ses prestations à l’entreprise cliente parce qu’étant dans une relation de portage salarial. C’est la société de portage qui est donc en droit de facturer l’entreprise cliente tout en prenant en compte la rémunération envisagée par son employé porté ; même si c’est lui-même qui a déniché la mission.

Le travailleur porté, bien qu’étant autonome et indépendant, bénéficie de tous les avantages liés à un contrat de travail classique ; notamment une couverture sociale, une assurance retraite, une assurance chômage … Par ailleurs, la société de portage qui l’emploie n’a pas pour obligation de lui trouver des clients, mais de le suivre afin qu’il puisse développer, à cause de la relation de portage salarial qui les lie, son expertise dans le métier qu’il exerce.

Quel type de contrat de portage salarial pour un acteur du web ?

Les acteurs du web peuvent, sans doute, signer un contrat de portage salarial ! Étant donné qu’ils offrent des services pour lesquels des entreprises peuvent être clientes, développeurs, rédacteurs web, webdesigners, community managers, … ont le droit de collaborer avec une société de portage, tout en étant indépendants. Ils ont la possibilité de signer avec leur employeur un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat à durée indéterminée (CDI).

Pour les acteurs du web, le portage salarial est très bénéfique et épanouissant ; surtout quand leur expertise dans le domaine est avérée. Tout en étant en freelance, un acteur du web peut aisément fournir ses prestations à sa clientèle qu’il prospecte et met en relation avec son employeur (la société de portage). Le travailleur porté est souvent bien à l’aise dans un CDI à cause de l’indépendance et la latitude qu’il offre en freelance.

À part les avantages sociaux dont il bénéficie, Il peut, sans contrainte, négocier le montant de ses prestations et bénéficier d’une rémunération minimale de 67% selon les prescriptions de la convention collective du portage salarial. Pour les acteurs du web, le CDI représente logiquement une option à considérer sérieusement pour signer, avant de s’engager avec une société de portage dans un contrat de portage salarial.

Quels sont les avantages du CDI en portage salarial pour un acteur du web ?

L’acteur du web porté bénéficie de plusieurs avantages considérables lorsqu’il signe un CDI avec une société de portage. Sur le plan pécuniaire, Il est clairement un salarié de la société de portage et bénéficie d’un salaire mensuel négocié à la conclusion du contrat. Grâce au contrat à durée indéterminé en portage salarial, l’acteur du web peut également bénéficier des rémunérations, selon les normes en la matière, après chaque mission qu’il effectue.

Le CDI permet à un acteur du web porté de se sentir comme étant un entrepreneur tout en ayant le statut de salarié. Il gagne ainsi du temps et n’est pas obligé de se soumettre aux horaires de travail exigibles par un employeur. La gestion administrative de sa carrière, mais également celle de ses activités est faite par la société de gestion. Il peut également prétendre facilement à des emprunts parce que le portage salarial lui donne cette possibilité au sein de certaines sociétés de portage.

Quelles sont les obligations de la société de portage ?

La société de portage, comme toute autre entreprise, a des responsabilités, conformément au contrat de portage salarial, vis-à-vis de son employé porté, mais également à l’égard des entreprises clientes. Tout d’abord, la société de portage ne peut exercer aucune autre activité en dehors du portage. Elle a l’obligation de mener toutes les formalités liées à l’emploi, de facturer les entreprises clientes, de suivre et former son salarié porté. En tant qu’intermédiaire, la société de portage salarial veille également à faire maintenir une bonne collaboration entre les trois parties.

Pour le choix d’une société de portage, l’acteur web doit rechercher, de façon concrète, celle qui lui offre de très bonnes conditions salariales, mais également des avantages extra-salariaux pour son épanouissement professionnel.