The 🇪🇺 #COVID19 Data Platform helps scientists to share & analyse coronavirus data at an unrivalled scale and speed! Happy to launch #ERAvsCorona Action Plan's portal together w/ #EU countries, @emblebi, @ELIXIREurope, @CompareEurope & others! #OpenScience https://t.co/Rb8SSbtihr pic.twitter.com/dogoLhlLP6

— Mariya Gabriel (@GabrielMariya) April 20, 2020