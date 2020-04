La création de vidéo est aujourd’hui essentielle. Cependant, enregistrer une voix off, réaliser de légères modifications, utiliser un outil de montage vidéo, sont des choses qui prennent du temps. Je vous propose de découvrir un outil pratique, qui risque de vous faire gagner beaucoup de temps, et d’argent, dans la création de vos vidéos ! Video Puppet vous permet d’éditer des vidéos aussi facilement que vous éditez des textes. L’outil vous permet de télécharger tous vos contenus : images, fichiers audio, clips vidéo ou encore screenschot afin de créer une vidéo automatiquement !

Modifiez votre script pour obtenir une nouvelle vidéo !

Video Puppet vous permet de créer des vidéos à partir d’une présentation ou bien d’un script. Si vous importez une présentation, il suffit de mettre vos images et vidéos sur différentes slides et d’écrire la narration dans la partie “commentaires”. Si vous choisissez d’importer un script, il est important d’inclure dans ce dernier, tous les éléments de narration ainsi que les sources de vos fichiers vidéo ou vos images, afin de faciliter l’automatisation de la création de vos vidéos.

Téléchargez tous les fichiers qui doivent être dans votre vidéo et laissez l’outil assembler ces derniers, afin de créer une vidéo en quelques instants. Video Puppet crée automatiquement une voix-off à partir de votre script, comme c’est le cas dans l’exemple vidéo ci-dessus. Vous pouvez ainsi facilement éditer le contenu de votre vidéo, en modifiant quelques mots et non en ré-enregistrant la voix-off. Plusieurs langues et voix sont proposées par Video Puppet afin d’obtenir une vidéo entièrement personnalisée. Il est également possible d’intégrer vos propres audios ou voix off à la vidéo.

Grâce à un éditeur très simple, Video Puppet donne la possibilité de modifier les différentes étapes de la vidéo, la rapidité de la voix, des images qui défilent ou bien accélérer ces dernières. L’avantage de Video Puppet est que l’outil synchronise automatiquement vos vidéos/images avec vos segments audio. Il automatise également l’affichage de texte sur des images ou des vidéos, comme des sous-titres ou des légendes. Vos vidéos peuvent ensuite être publiées sur les plateformes de votre choix, comme YouTube ou encore Instagram.

L’outil étant en version bêta, il est pour le moment gratuit et vous laisse télécharger des fichiers d’une taille maximale de 25 MB.