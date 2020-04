Avec le confinement lié à la pandémie du COVID-19, nombreux sont les parents à devoir faire preuve de créativité pour occuper les enfants ! En cette période exceptionnelle, Kidpofy a décidé de proposer son outil gratuitement. Kidpofy permet de convertir l’écriture de vos enfants, en une police numérique. Une idée originale, qui permet de partager du bon temps en famille, mais surtout apprendre comment écrire !

Un outil gratuit et ludique à utiliser en famille !

Le fonctionnement de Kidpofy est très simple. Dans un premier temps, il faut sélectionner votre langue. Ensuite, l’enfant est invité à écrire les différentes lettres de l’alphabet, en minuscule, en majuscule ainsi que les 10 chiffres, pour créer sa police numérique personnalisée !

Si besoin, il est possible de cliquer sur le bouton aide, afin de voir apparaître la lettre en question, et la manière de l’écrire. Pour une utilisation optimale, il est conseillé d’utiliser Kidpofy sur mobile ou tablette.

Une fois que l’enfant a fait cela, vous êtes invités à donner un nom à l’écriture de votre enfant et préciser l’âge de ce dernier. À noter, il est possible à tout moment de modifier certains caractères, afin de mieux les faire etc.

Une écriture numérique qui permet de faire plein de choses !

Ensuite, la police est générée. Vous pouvez la télécharger et l’utiliser sur votre ordinateur, télécharger un diplôme d’écriture, permettant de suivre l’évolution de l’écriture de votre enfant au fil des années, envoyer des cartes personnalisées en ligne gratuitement ou encore personnaliser des t-shirts ou des mugs avec l’écriture de vos enfants.

Alors que tout le monde est bloqué chez soi, l’envoi de cartes personnalisées en ligne est une bonne idée. Une attention qui fera plaisir aux autres membres de votre famille ! Pour cela, il faut choisir un thème (amour, fête, nourriture, météo…). Une fois la carte sélectionnée, il est possible de modifier le texte proposé. Lorsque la carte vous convient, il est possible de l’envoyer par mail, via WhatsApp ou bien de l’enregistrer

Un outil ludique, qui permet de conserver à vie l’écriture de vos enfants et surtout en suivre l’évolution, avec les années !