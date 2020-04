Une nouvelle réaction temporaire fait son apparition sur Messenger et sur l’application Facebook. Celle-ci a pour objectif de permettre aux utilisateurs de s’envoyer du soutien à distance, pendant cette période de confinement liée au Covid-19.

Envoyez du soutien à vos proches malgré la distance

Comme l’explique Facebook sur son blog, cette nouvelle réaction permet “à chacun d’exprimer son soutien à ses amis et à ses proches malgré les distances sociales imposées actuellement“. Celle-ci consiste en un emoji tenant un coeur dans ses bras et pourra être activée sur les images, vidéos, posts et messages publiés sur Facebook et sur Messenger.

Facebook précise également que cette réaction est temporaire et qu’elle a été spécialement déployée dans le cadre de la pandémie de Coronavirus et du confinement actuellement en cours pour plus de la moitié des habitants de la planète. Il faut donc s’attendre à la voir disparaître une fois cette crise mondiale passée. Baptisée “Je pense à toi”, cette nouvelle réaction est d’ores et déjà déployée sur Messenger et devrait faire son apparition dès la semaine prochaine sur Facebook.

Une autre nouveauté fait également son apparition pour la réaction “coeur”. Facebook explique : “Les utilisateurs de Messenger pourront également activer un « cœur battant » à la place de la réaction « cœur » habituelle, et envoyer encore plus d’amour à leurs proches. Il suffira de rester appuyé sur la réaction « cœur » pour basculer entre la version statique et battante.“

Facebook engagé dans la lutte contre le Covid-19

Depuis le début de cette pandémie mondiale, Facebook multiplie les actions pour venir en aide aux gouvernements, mais aussi pour faciliter la période de quarantaine à ses utilisateurs. Le réseau social a par exemple étendu son programme Data for Good afin de partager des données anonymisées liées au coronavirus avec des chercheurs et collabore également avec le gouvernement américain pour analyser la propagation de l’épidémie.

Il mène également une lutte sans merci à la désinformation. Le réseau social a notamment lancé deux chatbots en collaboration avec l’État français afin de venir à bout de celle-ci et lancé récemment deux nouvelles fonctionnalités pour faciliter l’accès aux informations vérifiées. On retiendra également ses nouveaux outils sur sa plateforme Instagram pour rapprocher les utilisateurs pendant le confinement. Autant d’initiatives exemplaires qui démontrent que les réseaux sociaux ont aujourd’hui un rôle important à jouer dans le cas de crises mondiales comme celle que nous traversons actuellement.