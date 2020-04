Amazon poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience proposée par Alexa, son assistant vocal. Dernière nouveauté en date, un nouveau style vocal destiné à la lecture de contenus longs. Celui-ci se veut plus “naturel” avec notamment des pauses afin de différencier les paragraphes ou faire intervenir différents protagonistes.

Un nouveau style de voix plus naturel

C’est sur le blog des développeurs Amazon que cette mise à jour a été révélée. Pour l’heure disponible qu’aux États-Unis, ce nouveau style vocal est particulièrement adapté à la lecture d’articles d’actualités, de podcasts ou toute forme d’autres contenus de long format. Amazon explique que vous pouvez notamment “utiliser ce style de discours pour lire le contenu d’une page web ou pour écouter une section de récit dans un jeu“.

Aussi, l’entreprise a précisé que ce nouveau style vocal est “alimenté par un modèle de synthèse vocale à apprentissage approfondi” qui offre aux appareils Alexa la possibilité de parler de façon plus naturelle, notamment avec des pauses qui permettent de passer d’un paragraphe à un autre ou de mieux apprécier un dialogue entre deux personnages différents.

Amazon profite de cette nouveauté pour annoncer que plus de dix nouvelles voix Amazon Polly sont également disponibles. Les développeurs pourront s’en servir pour créer de nouveaux services et de nouvelles commandes vocales à travers le service de synthèse vocale dédié. Selon Amazon, “l’utilisation des voix d’Amazon Polly peut créer une expérience client améliorée et plus engageante“.

Alexa, un succès signé Amazon

Depuis le lancement du premier appareil doté d’Alexa, Amazon ne cesse d’améliorer l’expérience proposée par cet assistant vocal. Récemment, la firme a, par exemple, signé un partenariat avec ExxonMobil et Fiserv qui permet aux Américains de payer leur plein de carburant avec Alexa et, à la fin de l’année 2019, a fait une mise à jour permettant de mettre de l’émotion dans la voix de cet assistant vocal.

Ces efforts sont évidemment guidés par le succès commercial qu’est Alexa. Au début de l’année 2019, la firme a annoncé que plus de 100 millions d’appareils dotés de cet assistant vocal avaient été vendus à travers le monde. Un succès tel que la firme cherche aujourd’hui à développer son usage dans l’univers professionnel, notamment avec le lancement d’Alexa Knowledge Skills.