TikTok ne ménage plus ses efforts pour protéger ses jeunes utilisateurs. Après avoir mis en place un contrôle parental sur son application, voilà désormais que le réseau social désactive totalement sa messagerie privée pour les usagers âgés de moins de 16 ans.

Les messages privés interdits aux moins de 16 ans

C’est sur son blog que TikTok a fait part de cette annonce. À compter du 30 avril 2020, les utilisateurs âgés de moins de 16 ans n’auront plus la possibilité de recevoir ou envoyer des messages en privé. Un porte-parole de l’application explique :

“La messagerie directe est un formidable outil qui permet aux utilisateurs d’entretenir s’ils le souhaitent un lien avec leurs amis, où qu’ils se trouvent. Cependant, malgré son potentiel positif, cette fonctionnalité à pu être mal utilisée.”

Si TikTok ne détaille pas ces dérives, on peut facilement imager qu’elles sont en lien avec le cyber-harcèlement ou encore avec la présence de nombreux prédateurs sur l’application. Ce dernier point avait notamment été mis en lumière par le YouTubeur “LE ROI DES RATS” dans sa vidéo-enquête intitulée “La FACE CACHÉE de TikTok (Musical.ly)”.

Aussi, TikTok a indiqué que le “Mode Connexion Famille” allait être déployé dans le reste du monde dans les prochaines semaines. Pour rappel, ce mode permet aux parents de gérer le compte TikTok de leurs adolescents à distance. Il a fait d’abord son apparition au Royaume-Uni au mois de décembre 2019, et s’était ensuite étendu en Europe en mars 2020. Notons que ces initiatives ont toutes été mises en place après que l’application ait dû verser 1,1 million de dollars pour avoir exploité les données de 6 millions d’enfants.

TikTok, l’application la plus populaire chez les adolescents ?

Ces mesures mises en place par TikTok sont aujourd’hui indispensables pour garantir le bien-être des utilisateurs. En 2019, l’application a littéralement explosé aux États-Unis avec une croissance de 375%. De fait, cette année-là, les utilisateurs américains auraient passé 85 millions d’heures sur TikTok, contre “seulement” 15 millions en 2018.

Plus impressionnant encore, au mois de février 2020, l’application a enregistré plus de 113 millions de nouveaux téléchargements, franchissant ainsi la barre symbolique des 2 milliards de téléchargements. Au total, ce sont aujourd’hui plus de 800 millions d’utilisateurs qui se connectent quotidiennement à l’application. TikTok n’a plus le choix : avec de tels chiffres, la firme se doit de protéger l’ensemble de ses utilisateurs.