Dans votre stratégie marketing, les contenus accompagnant vos landing page, vos publicités ou encore vos posts sur les réseaux sociaux sont essentiels. Les vidéos génèrent un engagement fort et sont très utiles pour illustrer votre activité, des émotions etc. Aujourd’hui je vous propose de découvrir une bibliothèque de vidéos et de GIFs, entièrement gratuite : Gifing.

Du contenu unique créé par les équipes de Gifing

Gifing propose du contenu dédié au marketing en ligne. Les vidéos sont réparties dans diverses catégories, comme : Fitness/sport, Santé, Mode/Beauté, Business/Work, Food/Boissons, Musique/Dance, Argent, Call-to-Action, Bien-être…

Gifing propose ainsi des vidéos, des GIFs, mais également des boomerangs, à savoir des vidéos qui tournent en boucle. Tous les contenus proposés sont créés par les équipes de Gifing ! Vous pouvez effectuer vos recherches en fonction du type de contenu recherché, à savoir : vidéo, GIF ou Boomerang. Vous pouvez également choisir le format : story ou carré, ou encore par type de personne, à savoir homme ou femme.

Une fois que vous avez trouvé le contenu qui vous convient, vous pouvez le télécharger gratuitement au format MP4 ou GIF en fonction du contenu.

Sur Product Hunt, les retours sur cet outil sont très positifs. On peut par exemple lire “Gifing est exactement ce que nous attendions. Nous savons que les GIF et les vidéos génèrent beaucoup plus d’engagement que de simples textes. Il nous manquait vraiment une plateforme spécialisée dans les GIF et les vidéos uniquement à des fins de marketing.” ou encore “Je pense que cette plateforme va devenir une référence dans le domaine du marketing en ligne. Le contenu est de bonne qualité, gratuit pour un usage personnel et parfait pour la publicité.”

Un outil gratuit à des fins personnelles

Dans le cadre d’une utilisation personnelle, les vidéos sont gratuites. Si vous souhaitez les utiliser à des fins professionnelles, il faudra souscrire un abonnement mensuel à 14,50 dollars, permettant de télécharger 10 contenus par jour !