Plus tôt cette année, TikTok et Trade Desk ont convenu d’un accord permettant aux annonceurs d’acquérir des espaces pour leurs publicités sur le réseau social. Concrètement, leur accord permet aux annonceurs de passer par The Trade Desk pour acquérir de l’espace publicitaire sur TikTok. Initialement limité à la région Asie-Pacifique, aujourd’hui cet accord pourrait être étendu à l’échelle mondiale.

Bientôt une expansion de l’accord entre TikTok et The Trade Desk ?

Il y a maintenant plusieurs semaines que TikTok et The Trade Desk ont signé un accord ensemble. Initialement réservé à une région précise, certaines sources ont affirmé à Adweek que des mesures sont actuellement prises pour rendre leur accord international.

Dans un communiqué envoyé au média, The Trade Desk a affirmé que “Pour le moment, notre partenariat d’inventaire avec TikTok se concentre actuellement sur la région APAC”. Cette dernière inclut ainsi une dizaine de marchés, dont l’Australie, l’Inde, ou encore le Japon. La déclaration précise également que les partenaires vont évaluer “de nouvelles opportunités et la requête d’élargir nos partenariats avec d’autres plateformes”.

De la publicité qui n’enfreint pas la confidentialité des utilisateurs

Grâce à l’intégration directe des publicités sur TikTok par The Trade Desk, sans intermédiaire, les fuites de données personnelles des utilisateurs ne sont plus possibles. Un point sur lequel le réseau social a souvent été attaqué. Par ailleurs, cette méthode d’intégration permet le ciblage continu de l’audience. Dans cette situation, c’est The Trade Desk qui bénéficie du pouvoir de décision et selon Adweek, cela lui a ainsi permis de devenir plus sélectif dans les annonceurs qui font appel à lui.

Ouvrir le partenariat entre TikTok et The Trade Desk a plus de zones géographiques pourraient profiter aux deux parties. D’autant plus que TikTok gagne en popularité, malgré ses quelques soucis aux États-Unis, bien que cela n’ait pas entravé sa popularité. C’est une application populaire à la fois auprès des utilisateurs, mais aussi auprès des marques. Ces dernières s’en servent pour des placements rémunérés, convenus avec des influenceurs en général et cette stratégie prend aujourd’hui une place importante partie de leur budget. D’ailleurs, en février, nous dédions un article à cela. Et selon vous ? Les marques doivent-elles tout miser sur TikTok ?