Microscope est une bibliothèque virtuelle qui a pour objectif d’aider les chercheurs à mieux comprendre le fonctionnement des algorithmes de machine learning. Un projet développé par OpenAI pour améliorer la compréhension des réseaux neuronaux.

Microscope : une bibliothèque virtuelle pour étudier les algorithmes

Microscope porte vraiment bien son nom. Cette plateforme web a véritablement la même fonction qu’un microscope dans un laboratoire. Celui développé par OpenAI est virtuel et doit permette aux chercheurs spécialisés en intelligence artificielle de décortiquer et d’analyser des réseaux de neurones qui composent les algorithmes de machine learning. Pour l’instant, neuf réseaux neuronaux ont été ajoutés à cette bibliothèque virtuelle. D’autres suivront.

Parmi les modèles que les chercheurs pourront analyser dans Microscope, nous retrouvons AlexNet : une intelligence artificielle citée plus de 50 000 fois dans le monde de la recherche liée à l’intelligence artificielle. GoogleNet est également présent. Microscope propose des visualisations, mais aussi une poignée de scénarios pour mieux comprendre comment ces algorithmes fonctionnent. Les chercheurs pourront ainsi recueillir des données et améliorer leurs recherches.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré ceci : “nous mettons ce service à la disposition de tous ceux qui souhaitent explorer le fonctionnement des réseaux neuronaux. Cependant, nous sommes convaincus que Microscope pourra prendre toute sa dimension si les chercheurs partagent leurs données avec OpenAI, pour aider d’autres chercheurs. Nous espérons également que les spécialistes des neurosciences trouveront des informations pertinentes pour améliorer leurs recherches”.

OpenAI est à la pointe de l’IA

Au-delà du lancement de Microscope, OpenAI a su s’imposer au fil des années sur la scène de l’intelligence artificielle. En mars 2019, l’entreprise changeait de statut pour devenir une société à “but lucratif plafonné” dans l’objectif d’attirer de nouveaux capitaux. En concurrence directe avec deux géants : Google et Amazon, OpenAI préférait opter pour cette option pour générer plus de revenus. Parmi les innovations développées par OpenAI, on pense forcément à Neural MMO, un modèle capable d’entrainer d’autres IA aux RPG en ligne. À l’époque, OpenAI déclarait que :

“L’un des objectifs de cette plateforme est de découvrir des mécanismes de jeu qui supportent des comportements complexes et des populations d’agents qui peuvent apprendre à s’en servir. Dans les MMO habituels, les développeurs visent à créer des mécanismes équilibrés tandis que les joueurs cherchent à maximiser leur habileté à les utiliser. Les configurations initiales de nos systèmes sont le résultat de plusieurs itérations d’équilibrage, mais ne sont en aucun cas fixes : chaque paramètre numérique présenté est éditable dans un simple fichier de configuration”.