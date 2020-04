En ce moment et avec l’impact du Coronavirus, nombreux sont ceux qui réfléchissent et/ou lancent un podcast ! Une idée qui peut-être intéressante. Cependant, la réalisation d’un podcast demande du temps et surtout les bons outils à disposition afin de proposer un contenu de qualité. Il est ainsi essentiel d’avoir une qualité audio digne d’un professionnel, afin de proposer une écoute fluide et agréable. BounceCast est une application audio numérique intelligente qui sert à l’enregistrement, l’amélioration et le mastering de fichiers audio !

Un outil qui simplifie la post-production

BounceCast optimise le son pour chaque situation et chaque environnement afin d’offrir une expérience d’écoute optimale

Une fois connecté à BounceCast, deux options s’offrent à vous :

réaliser un enregistrement. Quand vous êtes prêt, il suffit de cliquer sur le bouton d’enregistrement et commencer à parler. Une fois l’enregistrement terminé, l’outil l’analysera afin d’enlever les bruits d’arrière-plan et tous les autres défauts !

importer un fichier audio. Dans ce cas, vous pouvez glisser votre audio (ou plusieurs fichiers) dans l’outil. BounceCast analysera ce dernier et l’optimisera automatiquement. Il est également possible de couper l’audio, afin d’exporter une partie bien précise. Au moment de l’export, vous pourrez choisir le format dans lequel vous souhaitez obtenir votre audio !

Au niveau de l’exportation, les formats disponibles sont les suivants : WAV, MP3, AIFF, FLAC ou encore Ogg-Vorbis.

Grâce à BounceCast, vous n’avez plus besoin de dépenser des sommes astronomiques dans du matériel ou des logiciels, afin d’obtenir des audios de qualité. Une application sera également prochainement disponible.

Un outil à vie pour moins de 40 dollars

BounceCast a récemment été mis en avant sur Appsumo. Il est ainsi possible de profiter de l’outil, à vie, pour un prix dérisoire. Comme toujours, 3 offres sont proposées :