Google déploie aujourd’hui un nouvel onglet pour son application de streaming musical YouTube Music. Baptisé « Explore », ce dernier vise à peaufiner les recommandations en remplaçant l’ancien onglet « Hotlist ». Jusqu’à présent, la section Hotlist se contentait surtout de mettre en exergue les clips musicaux ayant le plus de succès sur YouTube, le nouvel onglet Explore va plus loin en croisant les nouvelles tendances musicales aux goûts de l’utilisateur, eux-mêmes devinés à l’aide de l’historique d’écoute — entre autres.

Comme le détaille Engadget, Explore est divisé en deux parties. La première permet la présentation de nouveaux albums, de nouveaux morceaux ou encore de clips à streamer. Ces éléments sont affichés de manière dynamique en fonction de votre historique d’écoute. Google intègre enfin, tout en bas de l’onglet, dans une seconde section, les playlists recommandées par YouTube Music. Elles sont organisées par ambiances et genre musicaux, avec des compilations intitulées «Détente » ou encore « Concentration ». L’apparence de cette section n’est d’ailleurs pas sans rappeler la dernière mise à jour de l’écran d’accueil de Spotify, qui présente maintenant d’entrée de jeu les albums ou playlists les plus susceptibles de plaire à l’utilisateur.

YouTube a veillé ces derniers mois à améliorer drastiquement l’expérience utilisateur de l’application YouTube Music, tout en accordant les nouveautés de cette dernière à l’interface de YouTube. L’onglet « Explore » existait ainsi déjà sur YouTube. Google réussit donc à calquer sont application de streaming musical à l’expérience proposée par son service fétiche de streaming vidéo. Une politique de cohésion qui devrait néanmoins conduire, à terme, à une mise au placard de Play Music.

L’autre service musical de Google semble en effet plus que jamais délaissé. Preuve s’il en fallait que YouTube Music prend l’ascendant sur Play Music, Google annonçait en octobre qu’il installerait par défaut YouTube Music par défaut sur les smartphones Android… et ce en lieu et place de Play Music. On reste toutefois dans l’attente d’un coup de grâce, qui, lui, peine à se concrétiser.