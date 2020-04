De nos jours, tous les sites disposent d’au moins un widget, si ce n’est plus. Ces derniers sont essentiels afin d’obtenir des informations ou encore mettre en avant, auprès de vos visiteurs, certaines informations, comme les avis clients. Si vous ne savez pas quels widgets utilisés, je vous propose de découvrir Elfsight. Une plateforme tout-en-un comprenant plus de 60 widgets prêts à l’emploi, qui ne nécessitent pas de compétences particulières en code.

63 widgets entièrement personnalisables grâce à Elfsight

Les widgets proposés par Elfsight permettent de stimuler l’engagement des utilisateurs et augmenter vos taux de conversion. Une fois sur l’outil, vous arrivez sur les différents widgets proposés. Ces derniers sont classés par catégorie, comme : Social, avis, e-commerce, formulaires, chats, vidéo… Vous pouvez parcourir la liste entière de widgets ou chercher directement le nom d’un widget.

Parmi les widgets on retrouve des widgets pour mettre en avant votre flux Instagram sur votre site, un slider qui laisse apparaître les différents avis sur vos produits, la possibilité de présenter une FAQ et bien d’autres. Quand vous avez trouvé le widget qui vous convient, cliquez sur “Create Widget”. C’est ici que vous pourrez paramétrer et obtenir un aperçu de votre widget. Vous pourrez modifier la mise en page, spécifier les colonnes, les lignes ou encore changer les polices.

Le widget peut ensuite être intégré à votre site site web en quelques secondes, sans avoir à coder, avec un simple copier/coller. Les widgets Elfsight s’intègrent à 99 % des CMS et même aux réseaux sociaux comme Facebook ou Tumblr.

Un accès à vie à Elfsight pour moins de 50 euros

Elfsight est proposé en promotion via Appsumo. Vous pouvez ainsi accéder à vie aux différents widgets, avec un paiement unique. 3 offres sont disponibles :

Single à 49 dollars au lieu de 180 dollars, permet le chargement d’un widget 10 000 fois par mois

Double à 98 dollars et non 360 dollars, permet le chargement d’un widget 25 000 fois par mois

Multiple, affichée à 147 dollars et non plus 520 dollars, permet le chargement d’un widget 50 000 fois par mois.

En fonction du trafic de votre site, choisissez la formule qui vous convient et profiter à vie des widgets proposés par Elfsight !