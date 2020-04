Dans un communiqué de presse, Cisco a annoncé le lancement d’un programme de soutien financier à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Ce programme aura pour but d’aider clients et partenaires face aux enjeux financiers découlant de la crise du Covid-19.

Cisco propose de reporter des paiements à 2021

Grâce au programme de financement prévu de 2,5 milliards de dollars, Cisco va être en mesure de proposer à ses clients de différer 95% de leurs paiements à l’année prochaine. Une aide considérable qui devrait leur donner plus de marge en cette période compliquée financièrement. Le PDG de l’entreprise a indiqué que cette proposition émanait d’une prise de conscience, “Les clients et partenaires de Cisco subissent une pression énorme pour maintenir leurs entreprises connectées tout en restant productifs et sécurisés” et la société avait envie de s’engager à leurs côtés.

Nombreuses sont les entreprises qui stoppent des contrats, voire perdent des partenaires et doivent faire face à des dépenses liées au télétravail des employés. Cette offre généreuse pourrait permettre à la société qui propose des services de visioconférences et de réunions en ligne de se démarquer de la concurrence. Et celle-ci est plutôt rude. Il y a d’une part, Teams très apprécié, mais aussi Zoom, qui malgré des soucis de sécurité, monte en puissance.

L’offre de financement plus en détails

Concrètement, les clients de Cisco n’auront rien à payer durant les trois prochains mois. Puis, pendant les 5 suivants, ils n’auront à payer que 1% des sommes dues. Enfin, en 2021, ils pourront payer les 95% restants de leurs factures.

Dans une interview, la vice-présidente de la branche financement de l’entreprise a déclaré que “L’objectif de Cisco Capital est de permettre aux clients et partenaires d’acquérir plus facilement la technologie dont ils ont besoin pour que leurs entreprises fonctionnent et soient productives. Leur succès est notre priorité”.

Pour l’heure, ce nouveau programme est ouvert dans 19 des sites de l’entreprise, notamment aux États-Unis, en Inde ou encore en Allemagne.