Vous venez d’acheter une nouvelle voiture ? Félicitation ! Afin que vous soyez en règle, il est impératif de mener les démarches restantes, dont la demande de la carte grise. Le saviez-vous ? Vous pouvez faire une estimation du prix de votre carte grise. Vous pouvez également prendre en compte certains éléments pour réduire le prix de votre carte grise. Si vous n’aviez aucune idée de comment estimer le prix d’une carte grise, le présent article vous fournit l’information nécessaire.

Estimation du prix de la carte grise : comment procéder ?

Plusieurs sont les raisons qui amènent à faire la demande d’une nouvelle carte grise. En effet, lors de l’achat d’une nouvelle voiture il est obligatoire de faire la demande d’une carte grise pour la voiture. De la même manière, le renouvellement de votre carte grise est nécessaire en cas de vol ou de perte de votre ancienne carte. Qu’il s’agisse de l’établissement ou du renouvellement de votre carte grise, vous avez la possibilité de le faire en ligne. Le site https://www.nouvellecartegrise.fr/ vous renvoie vers une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver une solution pour l’établissement ou le renouvellement de votre carte grise.

Beaucoup d’éléments sont pris en compte pour l’estimation du prix de la carte grise. Il s’agit entre autres du motif (changement d’adresse, changement de propriétaire, duplicata, immatriculation d’un véhicule neuf…) pour lequel vous voulez faire une demande de carte grise, la localité dans laquelle vous résidez, le numéro d’immatriculation, la puissance fiscale du véhicule, etc. La procédure est très simple et faisable en ligne. Il vous suffit de trouver un calculateur de prix de carte grise en ligne et de suivre les instructions. Les informations à renseigner sur le calculateur sont les suivantes :

● Préciser le motif de la demande de carte grise ;

● Renseigner le code postal ;

● Indiquer le numéro d’immatriculation (en savoir plus ici sur les plaques)

Ces étapes peuvent varier à quelques détails près selon le calculateur utilisé. Néanmoins, vous pouvez retenir qu’avec cette méthode vous obtenez le prix de votre carte grise en quelques clics.

Nos astuces pour réduire le prix de la carte grise

Qu’il s’agisse de l’établissement d’une carte grise ou de sa mise à jour, plusieurs éléments influencent à la hausse ou à la baisse l’estimation du prix. Cela donne donc la possibilité de réduire le prix de la carte grise en misant sur les éléments qui permettent de le calculer. En effet, il est possible d’avoir sa carte grise à moindres coûts. Pour ce faire, vous devez analyser chaque facteur et voir la possibilité de baisser le prix de votre carte grise. L’un des éléments est la localisation. En effet, en fonction du département dans lequel vous résidez, une taxe régionale est appliquée prenant en compte l’âge du véhicule, l’adresse du propriétaire et la puissance fiscale du véhicule (mieux comprendre la notion de puissance fiscale de véhicule ici). Cependant, l’adresse n’étant pas une donnée variable, l’on ne peut utiliser ce facteur pour réduire le prix de sa carte grise.

En revanche, d’autres facteurs peuvent vous permettre de réduire au mieux le prix de votre carte grise. Il s’agit notamment du type de véhicule que vous choisissez et de l’option choisie pour faire votre demande de carte grise. En ce qui concerne le premier élément, retenez simplement que moins votre véhicule est polluant, et moins vous allez payer pour obtenir votre carte grise. C’est un facteur qui encourage les particuliers à opter pour la protection de l’environnement en choisissant des véhicules qui polluent peu. Quant au deuxième élément, l’option la plus intéressante, c’est de faire votre demande en ligne. Cela vous permet d’économiser du temps et de l’argent. Cette option vous évite les déplacements à la préfecture pour obtenir votre carte grise.