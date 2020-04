Photoshop est un logiciel inévitable en édition photo, mais en tirer pleinement parti implique de connaître plusieurs dizaines de raccourcis sur le bout des doigts. Pour vous aider à gagner plus rapidement en productivité sur le célèbre logiciel de retouche d’Adobe, ce clavier miniature embarque une trentaine de touches dédiées aux fonctions les plus utilisées de l’outil. Vendu sur Etsy (une plateforme de vente en ligne spécialisée dans les créations personnelles) par 3dDecors, le clavier comporte 26 touches permettant d’accéder rapidement aux outils de sélection, aux commandes de masques ou encore aux fonctions refaire et annuler. Une gestion basique des fichiers est aussi possible, tandis que deux molettes permettent pour leur part d’ajuster facilement certaines paramètres, comme l’opacité d’un filtre, ou la taille de la brosse en sélection.

Gizmodo précise en outre que le clavier est entièrement configurable pour s’adapter à d’éventuels paramètres personnalisés sur Photoshop.

Si ce périphérique peut servir aux professionnels, il nécessitera probablement un temps d’adaptation aux utilisateurs les plus avertis, qui ont déjà pour réflexe d’utiliser les raccourcis proposés par défaut sur Photoshop. Les utilisateurs débutant et amateurs pourraient par contre trouver ce clavier utile pour, justement, éviter d’avoir à mémoriser les raccourcis… tout en évitant le recours trop fréquent à la souris qui ralentit inévitablement le processus créatif.

Produit en quantité limité, ce clavier est malheureusement en rupture de stock à l’heure où nous rédigeons ces lignes. Il était commercialisé à 100 dollars il y a encore quelques heures et pourrait faire de nouveau son apparition sur Etsy à cette adresse. S’il n’est pas nécessairement abordable, cet accessoire a pour lui l’avantage d’être prêt à l’emploi. Il se connecte en USB et est automatiquement reconnu par Photoshop.