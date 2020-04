En tant que Social Media Manager ou Community Manager, avoir une plateforme tout en un pour la gestion des réseaux sociaux et les publicités est assez pratique ! Notamment pour optimiser son temps et se concentrer sur l’optimisation de la stratégie. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir Metricool. Une alternative aux outils comme Hootsuite, AgoraPulse ou Buffer. Metricool permet de planifier votre contenu sur les réseaux sociaux, analyser vos résultats, ceux des concurrents et planifier une partie de vos campagnes publicitaires. De plus, grâce à Appsumo, l’outil revient à moins de 50 dollars et permet de bénéficier d’un accès à vie.

Avant d’utiliser les différentes fonctionnalités de Metricool, il faut d’abord connecter tous vos réseaux sociaux à l’outil. Ensuite, vous pouvez découvrir les divers onglets.

Metricool : un outil complet pour optimiser votre gestion social media

L’onglet Evolution vous donne un aperçu des données et des chiffres liés à chaque réseau social. À noter, si vous connectez votre compte Instagram, vous pourrez bénéficier d’une analyse des hashtags et des stories. Il est également possible d’obtenir des informations sur les posts de vos concurrents comme l’engagement, ou la croissance de leurs comptes. De plus, afin d’avoir un aperçu global et partager vos résultats avec vos collègues ou clients, vous pouvez à tout moment générer des rapports personnalisés.

Autre onglet intéressant, Real Time. Ce dernier permet de suivre en direct les messages, commentaires reçus sur vos réseaux sociaux et ainsi faire preuve d’une forte réactivité, en répondant quasi instantanément.

L’onglet Planification, permet de programmer vos posts en fonction de l’heure à laquelle vos communautés sont les plus réactives sur chaque plateforme. Si vous postez sur Facebook, vous pourrez booster directement vos posts via Metricool.

L’onglet Ads Section, permet de créer et gérer vos campagnes sur Facebook Ads et Google Ads. Cet onglet vous donne la possibilité de comparer les performances sur les deux plateformes et prendre les bonnes décisions pour améliorer vos campagnes !

Enfin, comme tout outil moderne, la plateforme permet de générer des rapports de vos actions. Metricool permet également de les personnaliser, les télécharger mais surtout d’automatiser leur envoi par mail.

Un outil proposé à vie pour moins de 50 dollars

Appsumo propose actuellement un deal exclusif sur Metricool sur une période limitée. Comme souvent, trois offres sont proposées. Toutes permettent d’accéder à vie à Metricool, de bénéficier d’un nombre illimité d’utilisateurs, de planifier 10 000 posts par mois et toutes les autres fonctionnalités citées précédemment.