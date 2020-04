Pour booster votre stratégie marketing, la faire passer à un autre niveau, il est important d’avoir de l’inspiration. Il existe de nombreuses best practices, des ressources ou encore la possibilité d’analyser ce que fait la concurrence dans le but de pratiquer le “test and learn”. Afin d’éviter de perdre du temps dans vos recherches je vous propose de découvrir Marketing Inspo. Ce site créé par Dan Siepen, un growth marketeur australien, regroupe des ressources marketing en tout genre !

Des ressources utiles qui peuvent vous aider au quotidien

Parmi ces derniers on retrouve, des landing pages, des ressources Growth, des podcasts marketing, des video YouTube, des livres et e-books, des groupes Facebook ou encore des études de cas, mettant en avant par exemple le succès de Canva ou de Tinder. L’idée étant de mettre à disposition des ressources, à partir desquelles n’importe quel marketeur pourra tirer des enseignements et en découvrir plus sur le Growth.

Un contenu sourcé de manière collaborative

Le site est gratuit. Toutes les deux semaines, son créateur, Dan partage les ressources les plus récentes et les plus utiles dans sa newsletter ! Tous les contenus présents sur le site sont sourcés par Dan, mais il est également possible de faire des propositions.

Sur le blog de Marketing Inspo, on retrouve également des articles de qualité, avec le Top 50 des podcasts sur le Growth Hacking , le top 50 des ressources sur le Growth Hacking ou encore les 30 meilleurs outils d’analyse pour votre startup.

Parmi les outils essentiels qui peuvent servir en complément de Marketing Inspo, on peut citer Undesign. Un site qui propose des outils et ressources de design gratuits pour vos projets. On peut également parler de Shotzr, une bibliothèque d’images gratuite proposant des contenus de qualité qui permettent d’obtenir un engagement supplémentaire de 20%. Les visuels sont essentiels dans votre stratégie marketing, ce dernier est donc intéressant !