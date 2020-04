Les stories Instagram sont un outil pratique, surtout pendant le confinement ! Elles nous divertissent, nous amusent, nous font débattre… Le problème, c’est que les stories Instagram doivent être créées depuis Instagram. Afin d’en finir avec cela, Igor Stepahin a lancé to Stories. Une application qui permet de partager des stories Instagram depuis n’importe quelle application.

Publiez des stories 3 fois plus rapidement

Concrètement, il suffit de vous rendre sur n’importe quelle application (l’application Photos par exemple) et choisir une photo ou une vidéo. Ensuite, sélectionnez l’application “to Stories”. Modifiez votre vidéo, choisissez le moment que vous souhaitez publier et cliquez sur le bouton “Share to stories”. L’interface Instagram des stories s’ouvre, vous pouvez ajouter du texte ou des stickers et partager !

Il n’y a ainsi plus besoin de créer d’autres versions d’une vidéo ou d’enregistrer des copies !

Cette application répond à plusieurs problèmes :

la possibilité de partager photos et vidéos dans les stories Instagram en utilisant la fonction de partage classique d’iOS

éditer des vidéos directement pour les poster en stories, comme c’est le cas pour les posts

partager du contenu provenant d’une autre application directement, sans avoir à enregistrer le contenu

En utilisation to Stories, vous n’avez pas besoin d’ouvrir l’application. Pour partager vos contenus, vous utilisez le menu de partage natif d’iOS. L’application est pour le moment uniquement disponible sur l’Apple Store et gratuite !!

Une application qui permet de gagner du temps, évite de chercher dans la pellicule le bon contenu à publier et optimise le partage de stories. D’autres fonctionnalités sont à venir, comme une variété d’arrière-plans pour les vidéos, la correction de bugs…

Les stories, un format bien copié sur Snapchat

Pour revenir sur l’actualité d’Instagram, il est possible depuis quelques jours de répondre aux messages privés depuis le web. Une fonctionnalité qui était vivement attendue, notamment par les entreprises ! Autre point, après plusieurs années de guerre ave Snapchat, Kevin Systrom, co-fondateur d’Instagram a enfin avoué avoir copié le format stories sur l’application au fantôme jaune.