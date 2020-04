Ad Studio a été lancé par Spotify en 2017. Il s’agit d’un studio publicitaire qui propose aux annonceurs de personnaliser des publicités audio diffusées ensuite sur la plateforme. Aujourd’hui, la plateforme est officiellement lancée dans 18 pays, y compris en France comme le relève Adweek.

Spotify met un terme à la version bêta de Ad Studio

Derek Kuhl, le responsable de la plateforme a indiqué que “Depuis le lancement d’Ad Studio en 2017, nous avons fourni aux entreprises de toutes tailles un moyen d’acheter et de créer des publicités audio riches et ciblées sur notre plateforme de manière rapide et économique”.

Pour ce lancement sur de nouveaux marchés, la plateforme met un terme à sa version bêta et se lance officiellement dans le grand bain. Pour le responsable, il s’agit de se servir de cette période de tests réussie pour continuer à faire évoluer l’offre avec des fonctionnalités nouvelles.

Concrètement, pour le moment, les annonceurs sont en mesure de télécharger un script transmis à Spotify et celui-ci se charge ensuite de le rendre audio, avec une voix off sélectionnée et un fond musical. Jusque-là, en raison du stade bêta de la plateforme, ce service était gratuit, bien que limité aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni. Désormais, Ad Studio sera disponible dans 18 nouveaux pays, dont la France, l’Espagne, l’Italie, le Mexique et d’autres encore. Au départ, les annonceurs devront s’adapter à un service tout en anglais, avant le déploiement d’une version espagnole plus tard cette année.

Les utilisateurs de la plateforme de streaming musical ne cessent d’être plus nombreux

Au moment du lancement de Ad Studio, Spotify ne comptait que 140 millions d’utilisateurs, dont seulement 50 millions d’abonnés payants, contre 271 millions d’utilisateurs actuellement, dont 124 millions payants.

Cela explique les intérêts portés à la plateforme publicitaire par de plus en plus d’annonceurs, au quotidien. Rien qu’en se concentrant sur l’année passée, 68% des annonceurs sont devenus plus actifs quotidiennement sur la plateforme. Ils sont d’ailleurs déjà en mesure de cibler leur audience en fonction des podcasts.