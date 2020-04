Enregistrer des vidéos pour des présentations, des tutoriels etc, c’est sympa, mais quand c’est réalisé comme un pro c’est encore mieux. Plutôt que d’avoir votre visage qui apparaît en bas à droite de l’écran, mettez le en arrière-plan de votre partage d’écran ! Vidrio est un logiciel qui transforme le partage d’écran, en ne montrant pas seulement votre écran, mais également votre visage, un peu comme un hologramme en arrière-plan, avec un flux webcam derrière vos fenêtres.

C’est un outil disponible sur Mac, très pratique en cette période de confinement, d’autant plus que pour l’occasion, il est gratuit !



Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, Vidrio peut être utilisé par exemple, pour expliquer comment un logiciel fonctionne. L’enregistrement de votre visage apparaît juste derrière l’enregistrement de votre écran et rend ainsi un tutoriel plus humain.

Vidrio peut également être utilisé pour se filmer à n’importe quel moment de la journée, lorsque l’on travaille sur son ordinateur ! L’utilisation de Vidrio est très simple et vous pouvez à tout moment, modifier l’opacité de l’écran par défaut, afficher ou non votre visage, et profiter d’un mode sombre ! C’est un outil très pratique qui peut être utilisé pour coder en direct, travailler à distance sur Zoom, des tutos YouTube ou encore sur Twitch.

En ce moment la version professionnelle de Vidrio est gratuite pour tous, afin d’accompagner les personnes qui pratiquent le télétravail.

De nombreux outils gratuits et incontournables durant le confinement

Avec la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises proposent leurs services, leurs outils gratuitement ou bien avec des promotions. Il y a quelques jours, nous vous présentions Saas for COVID, un site qui regroupe tous les SaaS proposant en cette période particulière des offres spéciales et parfois même une gratuité !

Avec la mise en place du télétravail dans un grand nombre d’entreprises, les outils comme Zoom ou Microsoft Teams connaissent un certain succès. Ils sont essentiels pour rester en contact avec les collègues, les clients et poursuivre le travail, même à distance !