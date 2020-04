Instagram continue d’améliorer son expérience utilisateur. Désormais, tous les usagers pourront répondre à leurs messages privés directement depuis la version web du réseau social. Une fonctionnalité longtemps attendue.

Vous n’aurez plus besoin de passer par l’application pour répondre à vos DM

Jusqu’à aujourd’hui, les DM (Direct Messages) n’étaient disponibles que depuis l’application mobile d’Instagram. Tout du mois, pour le commun des utilisateurs. De fait, une petite poignée de privilégiés avait déjà la possibilité, depuis le mois de janvier 2020, de répondre à leurs messages depuis la version web du réseau social. Facebook, maison-mère d’Instagram, avait alors exprimé sa volonté d’étendre très rapidement cette fonctionnalité à l’ensemble des utilisateurs.

Chose promise, chose due, les DM sont désormais accessibles à tout le monde depuis la version web du réseau social. Pour y accéder, vous devrez vous rendre sur le site d’Instagram et vous connecter à votre compte. Vous verrez alors, en haut et à droite de votre écran, une série d’icônes. Cliquez sur celui qui représente un avion en papier, qui se situe entre l’icône de l’accueil et celle de l’Explorer, afin d’accéder à vos messages privés. Si vous ne voyez pas encore cette option, pas de panique : la fonctionnalité se déploie petit à petit et devrait arriver très prochainement chez vous aussi.

Toutefois, il est à noter que les envois de vidéos par DM ne sont pas encore possibles sur la version web d’Instagram, contrairement aux envois d’images et de photographies qui fonctionnent parfaitement.

*Sliding into your DMs* Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv — Instagram (@instagram) April 10, 2020

Instagram mise sur la communication

L’arrivée des messages privés sur la version web s’inscrit dans une stratégie plus large concernant l’avenir du réseau social. L’année dernière, Mark Zuckerberg avait déclaré que les messages privés, les groupes et les stories (fonctionnalité que le co-fondateur d’Instagram a avoué avoir copié) étaient les trois domaines qui enregistraient la croissance la plus importante et la rapide. Ainsi, le groupe capitalise désormais sur la communication pour continuer de faire grandir ses diverses plateformes.

C’est d’ailleurs pour parvenir à cet objectif, que Facebook souhaite également lancer une messagerie croisée entre WhatsApp, Instagram et Facebook. En mars 2020, un nouveau pas a été fait dans cette direction puisque le groupe a permis le partage de stories Facebook sur Instagram. Avant cela, seul l’inverse était possible.