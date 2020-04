Alors qu’en France l’eSport a encore du mal à trouver sa place au sein des programmations télévisuelles, la chaîne américaine ESPN a annoncé qu’elle diffusera 5 matchs officiels des spring playoffs des League of Legends Championship Series. Ce partenariat avec le studio Riot Games témoigne une nouvelle fois de la montée en puissance et de la démocratisation de l’eSport dans le domaine du divertissement.

League of Legends trouve sa place à la télévision américaine

C’est dans un communiqué officiel que le groupe de télévision américain EPSN a annoncé son partenariat avec le studio Riot Games. Celui-ci vise à diffuser 5 matchs des spring playoffs de la League of Legends Championship Series (LCS) sur EPSN 2, la seconde chaîne télévisée du groupe, ainsi que sur l’application de la chaîne. John Lasker, vice-président de la programmation numérique chez ESPN, explique :

“Nous sommes ravis de travailler avec Riot Games pour créer des opportunités de contenus innovantes autour de cet incroyable franchise. Diffuser l’une des licences les plus populaires de l’eSport à travers le monde permettra à ESPN de toucher une nouvelle audience et attirer un nouveau public.”

Le premier des matchs prévus a été diffusé le 8 avril 2020 et opposait l’équipe des 100 Thieves à celle des TMS. Les prochains matchs seront quant à eux diffusés les 11, 12, 18 et 19 avril 2020. Pour les spectateurs qui ne pourraient pas être au rendez-vous, pas d’inquiétude : ESPN a prévu de rendre ces affrontements disponibles à la rediffusion sur son application.

Quid de la place de l’eSport à la télévision française ?

Avec un plus d’un milliard de chiffre d’affaires prévu pour l’année 2020, l’eSport est un domaine du divertissement qu’il n’est plus possible d’ignorer et le groupe ESPN semble l’avoir bien compris. D’ailleurs, aux États-Unis, il n’est pas le seul. Sur la chaîne FS1 par exemple, une compétition du jeu vidéo iRacing a été diffusée, rassemblant ainsi 903 000 spectateurs.

Pourtant, en France, et malgré un public présent (5 millions de consommateurs d’eSport en 2018), les compétitions e-sportives ont encore bien du mal à se faire une place dans les grilles de programmations traditionnelles. En 2016, L’Équipe 21 a notamment commencé à diffuser une émission d’e-Football League basée sur le jeu FIFA. Canal+, de son côté, avait lancé un magazine télévisé sur l’eSport et ses stars, appelé Canal e-sports Club. Une émission, malheureusement, avortée après deux ans de diffusion.

Plus récemment, le groupe Webedia a lancé ES1, une chaîne télévisée entièrement dédiée à l’eSport et qui regroupe chaque mois 1.2 million de téléspectateurs. De son côté, en 2019, France TV Sport a diffusé la finale des Championnats du Monde de League Of Legends sur ses plateformes numériques. Une entrée à la matière extrêmement timide, mais qui laisse entendre que les grands groupes de télévision français sont, eux aussi, attentifs à l’eSport.