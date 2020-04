Retrouver un mail lorsque l’on reçoit des dizaines, des centaines de mails par jour, n’est pas toujours simple. Les mails promotionnels se retrouvent parfois mêlés aux mails importants, et le tri n’est pas toujours évident dans Gmail. Peut-être n’êtes vous pas non plus, un as de l’organisation notamment dans votre boîte mail ! CloudHQ a trouvé la solution pour vous faciliter la tâche. Avec Sort Gmail Inbox, une extension Chrome gratuite, vos mails sont triés en fonction de six filtres prédéfinis.

6 filtres pour gagner en productivité !

Une fois l’extension Chrome installée, votre boîte mail est organisée avec 6 filtres prédéfinis :

la taille de l’email

la date de réception

les mails non lus : ce qui permet de faire le tri dans les mails professionnels, personnels ou encore les mails promotionnels et ainsi facilement se débarrasser de ces derniers pour avoir l’essentiel

par adresse mail

le domaine de l’entreprise : un filtre pratique qui permet de voir tous les mails envoyés par différentes personnes d’une même entreprise

la taille et le type de pièce jointe, afin de facilement retrouver les présentations, les images etc

Un outil pratique qui vient s’ajouter aux règles que vous avez pu définir sur Gmail et vous fait gagner en productivité !

Cloud HQ propose de nombreux outils pour optimiser votre boîte de réception Gmail

Ce n’est pas le premier outil développé par CloudHQ. L’entreprise propose un grand nombre de solutions pour optimiser votre boîte de réception Gmail. On peut par exemple citer Gmail Copilot. Cette extension Chrome, transforme votre boîte de réception en une sorte de CRM, afin de facilement retrouver l’historique de vos échanges avec un contact, des informations sur lui… Si insérer un tableau dans un mail est mission impossible, GmailTables vous sauvera la mise ! Cette extension permet de créer un tableau en moins de 30 secondes dans votre mail. Pour des signatures email personnalisés, Email Signature Generator vous satisfera ! Cette extension permet de générer directement dans Gmail une signature et personnaliser cette dernière.