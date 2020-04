Eskimoz, ce nom vous dit bien quelque chose. C’est la startup française spécialiste du SEO. Il y a quelques semaines, l’entreprise a bouclé un tour de table à 17 millions d’euros afin de se développer en Europe, investir en R&D et devenir une Entreprise de taille intermédiaire. Le spécialiste du SEO, va encore plus loin aujourd’hui et propose son premier Bootcamp SEO, Eskimoz Academy.

Le SEO un métier d’avenir où les experts sont peu nombreux

Fin janvier, une étude de Microsoft montrait qu’en 2020, le SEO était la compétence en marketing la plus importante. En 2019, le SEO était le métier le plus recherché sur LinkedIn et la tendance devrait ainsi se confirmer en 2020. Le SEO est cependant très large et rares sont les experts dans ce domaine ! Alors que le nombre de développeurs web est toujours plus nombreux, les consultants SEO se font plus rares. Etant un métier d’avenir du digital, le marché doit se professionnaliser et une formation sur le sujet est un réel beosin.

De plus, il n’existe à l’heure actuelle aucun Master spécialisé en SEO. Un problème donc, qui profite complètement à Eskimoz, avec le lancement de son bootcamp. Avec son expertise et sa place de leader en tant qu’agence de référencement naturel, Eskimoz propose une formation unique pour découvrir tous les secrets du SEO.

Une formation concrète SEO, qui ne laisse pas de place au blabla

Pas question de cours magistraux ou de formation dans le vent. Les cours aborderont des problématiques réelles, afin que les élèves mettent directement les mains dans le cambouis du SEO.

Toutes les clés autour de la gestion de projet seront également fournies afin de pouvoir, une fois la formation terminée, gérer aux mieux les problématiques des clients. Les intervenants du Bootcamp sont tous experts dans un domaine, SEO technique, content marketing, netlinking, data science… de quoi aider les élèves à trouver leur voie !

De plus, sans outils, la gestion du SEO ne serait pas “si simple”. Botify, SEMRush, 1.fr, les élèves seront formés sur tous les outils qu’un consultant SEO doit maîtriser ! Enfin, les bases du code seront abordées durant le bootcamp. Un point important qui permet de dissocier les différents langages et comprendre les spécificités liées à l’hébergement !

Le gros plus, c’est qu’une fois la formation terminée, Eskimoz n’abandonne personne. Grâce au Bootcamp et jusqu’à la fin de ce dernier, Eskimoz assistera l’ensemble des élèves afin que ces derniers trouvent un emploi.

Comment postuler à l’Eskimoz Academy ?

D’une durée de 8 semaines, Eskimoz formera dès le mois d’octobre 20 personnes afin qu’elles deviennent des experts en référencement. Pour postuler, il suffit de remplir un questionnaire, qui prend environ 15 minutes. Sous 48 heures, une réponse sera envoyée et si cette dernière est positive, vous serez invité à passer un entretien dans les locaux de l’agence Eskimoz !