Digimind est une entreprise spécialisée dans le social listening et le market intelligence. La société française a annoncé le 31 mars qu’elle mettait sa plateforme web à disposition des ONG, des organismes gouvernementaux, des laboratoires de recherche et des médias. Un accès gratuit pour écouter et analyser les médias sociaux, pendant la crise du Covid-19 coronavirus.

Digimind : une plateforme idéale pour analyser les données