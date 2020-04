Seekoya’Map c’est la cartographie de l’univers digital avec ses définitions, des ressources et des outils d’aide à la création de stratégies digitales et de roadmaps. À l’heure où la transformation digitale représente un enjeu toujours plus important pour les entreprises, la société lyonnaise Seekoya a créé il y a 3 ans une cartographie dédiée à l’univers digital sous forme de plan de métro téléchargeable gratuitement. Actualisée chaque année, la Seekoya’Map recense désormais 121 sujets à découvrir, référencés dans 12 domaines identifiés.

La cartographie est aujourd’hui dotée d’une version interactive en ligne, mais aussi d’outils permettant aux entreprises de perfectionner 2 enjeux clés de leur activité :

1/ la vision qu’ils ont de ce vaste écosystème, parfois incomplète et incomprise,

2/ la stratégie digitale en lien avec l’ambition globale de l’entreprise.

4 outils disponibles pour vos stratégies digitales

Le formulaire de création de Map et son rapport personnel

La promesse est là : en 3 min (8 questions) vous obtenez une cartographie annotée et commentée pour votre projet à dimension digitale, ainsi qu’un rapport PDF d’une vingtaine de pages.

Si vous souhaitez obtenir rapidement une recommandation stratégique d’ordre digitale, alors ce formulaire est fait pour vous ! La dimension interactive et personnalisée du rapport représente un gain de temps important. Sans parler des conseils et recommandations stratégiques et digitales qui sont intégrés et que vous pourrez télécharger sous forme de rapport PDF personnel.

La création de Map et l’export de rapports (PDF ou Trello)

Cet outil permet aux profils plus à l’aise avec l’écosystème Digital, de créer leurs propres recommandations digitales sous forme de ‘Map et de rapport complet associé (format PDF).

L’avantage du système est d’avoir à disposition une visualisation très complète des 12 domaines principaux du numérique, pour gagner en temps de recommandations et de prises de notes stratégiques. La société annonce d’ailleurs “permettre de diviser par 5” ces temps.

Après avoir créé et annoté une ‘Map, vous aurez toutes les cartes en main pour présenter vos orientations et choix à vos clients. Restera à les justifier avec cohérence bien sûr. On notera d’ailleurs que l’export de sa ‘Map vers Trello s’avère très utile dès que l’on souhaite passer en mode projet pour définir ses checklists, ses propres ressources ou organiser ses équipes.

Conseils : préparez vos labels en amont pour gagner encore plus de temps, car il est possible de créer et personnaliser les labels qui vous servent à commenter votre ‘Map (la cartographie).

La création de la Roadmap stratégiques et visuelles

Autre outil disponible sur la plateforme : la création de Roadmap, pour organiser sa recommandation de manière visuelle, en étapes et avec les objectifs à atteindre. Contrairement aux outils de gestion de projets qui s’avèrent complexes et qui sont souvent exclusivement voués à la vision projet, Seekoya’Map propose tout l’inverse : l’outil Roadmap a une vocation purement stratégique.

Après avoir créé votre ‘Map, vous pouvez donc créer une Roadmap. L’intérêt de votre ‘Map en amont est d’avoir sélectionné et commenté tous les sujets qui vous semblent pertinents pour votre projet. Même si vous pouvez cette fois-ci ajouter vos propres sujets, enjeux, spécialités ou termes métiers dans votre roadmap.

Là encore : l’export en CSV ou vers Trello est particulièrement utile pour passer en mode projet. Les codes couleurs et l’organisation des cartes dans Trello respectera la vision que vous aurez construite dans Seekoya’Map : pratique !

Les skills et métiers : parfait pour recruter ou constituer son équipe projet !

Force est de constater que la plateforme Seekoya’Map dispose de plusieurs cordes à son arc ! Avec une liste de softs-skills, hard-skills et métiers liés à votre ‘Map, la plateforme vous permet de découvrir votre projet sous un autre angle.

En débloquant cette fonctionnalité pour votre ‘Map, vous devriez avoir une vision large des métiers concernés par chacun des domaines, ainsi que des Skills concernées. Pratique pour constituer ou challenger ses équipes projets, ou pour les faire monter en compétences.

Enfin, la Seekoya’Map conviendra également aux recruteurs en quête de nouveaux talents : ils pourront parfaire les profils de recherches les plus adaptés aux projets de l’entreprise et mener à bien leur recrutement à dimension digitale.

Pour conclure :

La plateforme reste accessible gratuitement en créant un compte. Pour accéder aux outils, il suffit de recharger son compte avec des packs de crédits proposés par l’entreprise. Un abonnement PRO est également disponible.

