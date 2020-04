Dans un communiqué de presse, CNN a annoncé le 7 avril l’acquisition de Canopy. Son objectif est d’accélérer le développement de sa prochaine plateforme d’informations en ligne : NewsCo. La société possède également Tonic, une application qui propose des informations personnalisées chaque jour. C’est là un élément intéressant pour CNN, puisque les équipes de Canopy ont déjà de l’expérience sur ce que le média souhaite développer.

Le développement de NewsCo s’inscrit dans une série de projets pensés pour s’adapter aux comportements et aux évolutions des intérêts des utilisateurs. En 2017, le média lançait un site dédié aux contenus en réalité virtuelle et embauchait également un célèbre YouTubeur pour lancer un nouveau média.

CNN intéressé par Tonic ?

CNN a pour ambition de répondre aux besoins des utilisateurs en matière d’informations. Son souhait aujourd’hui est de développer et lancer NewsCo, une plateforme d’informations en ligne qui conduira les utilisateurs vers des sources d’informations vérifiées. Ils trouveront sur la plateforme de CNN des contenus couvrant de nombreux sujets, sous différentes formes.

Pour les équipes de CNN, acquérir Canopy et embaucher l’équipe de la société “permet de se doter d’une équipe dont les connaissances approfondies et les compétences auraient mis plusieurs mois, voire des années à se constituer. La culture de Canopy concernant le développement itératif de logiciels et de produits nous permettra de réaliser plus rapidement nos ambitions et d’atteindre nos objectifs”. C’est donc un gain de temps qui est mis en avant par Andrew Morse, le vice-président exécutif et chef du service numérique de CNN.

Il s’agit également de gagner l’expérience développée par l’entreprise pour son application Tonic. Cette dernière ressemble à ce que veut CNN pour NewsCo. Tonic est une application qui recommande, chaque jour, une sélection d’articles à ses utilisateurs. Celle-ci est basée sur les précédents articles lus. L’utilisateur, qui n’est pas obligé de s’inscrire sur l’application, peut aussi évaluer les articles recommandés par l’application. Ce qui permet de rendre encore plus pertinente la personnalisation.

Accélérer le développement en recrutant des personnes expérimentées

Effectivement, l’expérience passée de l’équipe de Canopy devrait profiter au développement de NewsCo. Comme l’a précisé CNN, l’entreprise a recruté l’ensemble de l’effectif. Cela représente une quinzaine de personnes, et toutes ont, par le passé, travaillé pour des entreprises comme Spotify, Instagram, Google, Twitter et d’autres encore. Certaines comptent parmi leurs compétences la recommandation de contenus personnalisés, il apparaît là que CNN ait fait un bon choix d’acquisition.

On pourrait néanmoins se demander pourquoi Canopy s’est laissée acheter et pourquoi elle n’est pas plutôt devenue partenaire. En effet, la société a été créée en 2018 seulement et on l’imaginait aisément passer des accords avec d’autres entreprises. Il semblerait qu’elle ait manqué de clients. Le fondateur de Canopy, également son PDG, a déclaré que “Il n’y a jamais eu de moment plus crucial pour aider les gens à découvrir des sources fiables sur des sujets. Nous sommes extrêmement heureux de rejoindre l’équipe de CNN pour créer des produits incroyables pour leurs millions d’utilisateurs mondiaux”.

CNN a désormais doublé le nombre de personnes travaillant sur NewsCo, espérons désormais que la plateforme soit bientôt dévoilée.