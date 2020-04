Plus qu’une plateforme d’inspiration, Pinterest ambitionne de devenir un acteur important du e-commerce. Pour parvenir à cet objectif, le réseau social déploie une série de nouvelles fonctionnalités facilitant et optimisant l’expérience shopping de ses utilisateurs. Celles-ci s’étendent sur les épingles, les tableaux, les résultats de recherches, mais aussi via de nouvelles recommandations de décoration intérieure.

Pinterest fait le plein de nouvelles fonctionnalités shopping

C’est sur son blog que Pinterest a annoncé le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités permettant d’optimiser l’achat sur sa plateforme. Parmi ces nouveautés, l’apparition d’une nouvelle section “shopping” dans les résultats de recherches. Baptisée “Shop from search”, cette fonctionnalité vise à faciliter l’achat de produits en stock auprès de divers distributeurs. Pinterest précise que les résultats apparaissant dans cette section pourront être triés en fonction des prix et des marques grâce aux filtres mis en place.

Les utilisateurs pourront également acheter un produit directement depuis un tableau (“Shop from a board”). De fait, les tableaux dédiés à la mode ou à la décoration intérieure disposeront d’une section “Achats” dans laquelle seront affichés les produits extraits ou inspirés des épingles qui les composent. Pinterest précise : “Comme si une liste d’achats avait été créée à partir de ses tableaux, l’utilisateur verra des produits en stock basés sur ses épingles mode et décoration intérieure préalablement enregistrées“.

Enfin, il sera désormais plus simple d’effectuer un achat depuis une épingle (“Shop from pin”) grâce à l’amélioration des fonctionnalités de recherche visuelle qui identifient divers produits à partir d’une même image. En effet, il suffira à l’utilisateur de cliquer sur “acheter des produits similaires” pour découvrir des produits semblables et disponibles à l’achat.

Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités shopping, Pinterest pousse une nouvelle fois à l’inspiration. En effet, la plateforme a également annoncé l’arrivée des “Guides de style”. Ces derniers sont pour l’heure réservés au domaine de la décoration d’intérieur et consistent en des recommandations visuelles permettent à l’utilisateur d’explorer des styles tendance même s’il n’a pas précisément les mots pour décrire ce qu’il recherche. Déjà en place aux États-Unis depuis le 7 avril 2020, l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités devrait être prochainement déployé en France.



De l’inspiration à l’achat, il n’y a qu’un pas

Le shopping prend une place de plus en plus importante sur Pinterest. Au mois de janvier 2020, le réseau social a par exemple déployé la réalité augmentée afin de permettre à ses utilisateurs d’essayer des rouges à lèvres avant de les acheter. En 2019, la plateforme dévoilait une fonctionnalité de suggestions d’achats personnalisés ainsi que les services Catalogue et Shopping Ads.

Autant de nouveauté nouveautés qui démontrent que le shopping n’est plus seulement une option pour Pinterest, mais véritablement une pierre angulaire de la stratégie pour faire grandir l’entreprise et par la même occasion, son chiffre d’affaires. Une prise de position évidemment intelligente puisque l’inspiration est l’un des premiers moteurs de l’expérience d’achat.