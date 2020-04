Les questions de stockage sont aujourd’hui essentielles dans les entreprises. La confidentialité des documents et l’accès facile à ces derniers est important. Le besoin de confidentialité est encore plus crucial, dans un monde où les piratages sont de plus en plus nombreux et où nos données peuvent être utilisées sans notre autorisation. Pour vous simplifier la tâche et mettre en sécurité vos documents, images et autres contenus, je vous propose de découvrir Icedrive. Une solution de stockage pour gérer en toute sécurité vos fichiers dans le cloud à partir de n’importe quel appareil.

Le seul service à utiliser l’algorithme de chiffrement Twofish !

Icedrive vous offre plusieurs possibilités. Vous pouvez télécharger des images directement depuis votre téléphone, éditer vos fichiers depuis n’importe où et partager des documents en direct à un utilisateur ou bien via un simple lien public. Lorsque vous réalisez des modifications dans vos fichiers, ces dernières sont enregistrées et vous pouvez accéder à l’historique des différentes versions afin de ne jamais perdre les changements réalisés.

À noter, Icedrive est le seul service de stockage cloud qui utilise l’algorithme de chiffrement Twofish. Vos informations n’appartiennent qu’à vous et c’est plutôt une bonne nouvelle.

Icedrive propose un tableau de bord, sur lequel les utilisateurs peuvent glisser et déposer leurs fichiers, crée des dossiers, gérer leur stockage, partager des fichiers, ou encore créer des liens publics.

Icedrive est disponible sur votre navigateur avec sa webapp, sur votre mobile via une application à télécharger dans le Google Play ou l’App Store, mais aussi comme application de bureau. Un disque virtuel est ainsi créé sur votre ordinateur, sous Windows. Vous avez ainsi les mêmes fonctionnalités qu’un disque dur local ou une clé USB connectée à votre ordinateur.

Un outil pratique qui permet de consulter, modifier et partager des documents, peu importe où vous êtes !

Profitez de Icedrive et donc d’un stockage à vie pour moins de 50 dollars !

Icedrive est mis en avant durant quelques jours sur Appsumo. 3 offres sont proposées afin de bénéficier d’un accès à vie au service :

Single affichée à 49 dollars au lieu de 159 dollars est disponible pour un utilisateur, permet de bénéficier de 500 GB de stockage et 1 TB de bande passante mensuelle

Double à 98 dollars et non 249 dollars propose 1 TB de stockage et 2 TB de bande passante mensuelle

La dernière offre, Multiple proposée à 147 dollars au lieu de 319 dollars permet de bénéficier d’1,5 TB de stockage et 3 TB de bande passante.

Une solution pratique pour les photographes, les entreprises et ceux qui cherchent une solution de stockage cloud sécurisée ! Icedrive vient ainsi concurrencer des acteurs historiques du stockage de données à l’image de Dropbox et Google Drive.