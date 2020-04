Facebook Gaming vient de lancer « Tournois », une nouvelle fonctionnalité destinée à « aider les gens à rester connectés entre eux à travers les jeux vidéo ».

Faciliter les compétitions de gaming

Alors que près de la moitié de la population mondiale est confinée à cause du Covid-19, Facebook déploie sa plateforme Tournois plus tôt que prévu. Initialement prévu comme un outil censé promouvoir les événements live, il vise désormais à relier les gens entre eux durant cette période difficile. N’importe qui peut créer, organiser et participer à des tournois d’e-sport : la fonctionnalité peut aussi bien servir à des streamers professionnels et à leur communauté qu’à des gamers amateurs qui souhaitent se confronter à leurs amis.

« Notre mission chez Facebook Gaming est de bâtir une communauté mondiale de joueurs, et le gaming organisé en fait partie, peu importe le niveau de compétition », a expliqué Mina Abouseif, ingénieur qui a mis au point Tournois, dans une interview relayée par VentureBeat. « Durant cette période d’isolement, nous voulions vraiment accélérer nos plans et nous lancer globalement », a-t-il continué.

📣Launch announcement…📣🎮🧵 1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS — Facebook Gaming #playaparttogether (@FacebookGaming) April 7, 2020

Voué à faciliter les compétitions en ligne pour tous les joueurs, la fonctionnalité permet également aux organisateurs de récolter de l’argent pour une œuvre de charité.

Pour Facebook, le lancement de Tournois fait aussi partie de son effort en tant que partenaire de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la campagne « Play Apart Together ». Cette dernière vise à promouvoir la distanciation sociale via le gaming. C’est notamment pour cela que sa sortie a été plus rapide que prévu, et que Facebook Gaming attend des feedbacks afin d’améliorer son outil

.

Facebook Gaming continue son ascension

Comme le souligne The Verge, les plateformes concurrentes de Facebook Gaming ne proposent pas d’outil aussi poussé que Tournois. Plus rentable pour les professionnels que Twitch ou YouTube, le service gaming du réseau social continue donc de grappiller des parts du marché, en plus de récupérer certains des streamers les plus populaires au monde.

Cette période de confinement bénéficie largement aux services de streaming : le nombre d’heures visionnées sur Facebook Gaming a triplé par rapport à l’année dernière, tandis que ses heures streamées ont doublé.