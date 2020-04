Snapchat annonce, via un communiqué de presse, un partenariat avec le Fonds de riposte solidaire Covid-19 de la Fondation des Nations Unies. Lorsqu’un utilisateur affichera un billet de dollars, d’euros ou même de livres devant son téléphone, il pourra sélectionner une lense détectant ce billet et cela déclenchera alors le processus pour faire un don en ligne.

Snapchat aussi s’engage contre le Covid-19

Snapchat l’affirme : la plateforme met à la disposition de la communauté des informations à propos du coronavirus, depuis des sources fiables et officielles. Snapchat se base sur une quarantaine de médias du monde entier pour couvrir, chaque jour, l’ensemble des aspects sur la pandémie.

De plus, le réseau social propose des filtres rappelant par exemple les gestes barrières. À cela vient donc s’ajouter une nouvelle lense d’invitation aux dons. Snapchat indique que ses utilisateurs, comme tout le monde, sont concernés et doivent s’engager et lutter contre le virus, et cela peut aussi passer par le soutien d’organisations caritatives.

L’argent récolté sera versé au Fonds de riposte solidaire Covid-19 et soutiendra, entre autres, le suivi et la compréhension de la propagation du virus. Il permettra d’assurer que les soins nécessaires soient prodigués aux malades et que les personnes en première ligne soient équipées autant que possible. Enfin, l’argent servira à accélérer les efforts pour développer vaccins, tests et traitements.

Les utilisateurs passent actuellement plus de temps sur l’application qu’habituellement

Dans son communiqué, Snapchat indique qu’avec le confinement, le nombre de snaps envoyés a atteint un nouveau record. Ils dépassent même le nombre d’envois habituellement observé pendant les vacances de Noël ou encore pendant celles d’été.

S’engager de manière significative aux côtés d’organismes et prendre partie dans la lutte contre le virus est donc primordial chez Snapchat. La plateforme a d’ailleurs remarqué que Snap Camera, qui permet d’utiliser les lenses en réalité augmentée, a vu ses téléchargements largement augmenter.