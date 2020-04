Avec le COVID-19, les entreprises ont fait face à un grand nombre de changements. Certains établissements ont fermé leurs portes, plusieurs entreprises ont licencié des employés, à l’image de Bird qui a utilisé Zoom pour le faire. Des événements ont également été annulés comme la Google I/O ou le F8 2020. Dans un élan de solidarité et pour profiter d’une manière intelligente de cette pandémie, d’autres préfèrent offrir leurs services ou tout simplement proposer des réductions conséquentes sur les prix habituellement pratiqués.

Une liste complète des outils facilement accessible !

Par exemple Tilkee propose gratuitement sa plateforme pour surveiller l’assiduité des élèves. Apple avec son service de streaming musical, Apple Music, propose une playlist spéciale en ces temps de confinement. Pour vous faciliter la recherche des offres disponibles, Adriaan Van Rossum, travaillant chez Simple Analytics a lancé SaaS for Covid. Cette plateforme référence un nombre conséquent de remises proposées par des outils comme Airtable, Algolia, Miro, ou encore Calendly.

Pour trouver les outils qui vous intéressent, un seul filtre est proposé. Vous pouvez ainsi retrouver tous les services proposés gratuitement et ceux qui proposent des remises. On reprochera peut-être à l’outil qu’il manque un filtre par catégorie de Saas.

Un outil intelligent pour perdurer malgré le COVID-19

Pour chaque produit, le nom de l’entreprise, le logo de cette dernière, un lien vers le site, une description ainsi que les conditions pour profiter de l’offre sont affichés. Un CTA est également disponible et vous redirige sur le site de l’entreprise afin de profiter d’une remise ou d’une utilisation gratuite.

Avec SaaS for COVID, l’objectif de Adriaan était de “faire une sélection des entreprises qui n’essaient pas de faire du profit en offrant une remise“. En quelques clics, il est ainsi possible de trouver les produits que vous aviez peut-être prévu d’essayer et de les tester gratuitement ou profiter d’une offre unique, suite à la pandémie du COVID-19.

Si vous souhaitez mettre en avant votre offre, il suffit de cliquer ici. La liste actuelle propose près de 200 outils !