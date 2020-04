Skype ne compte plus se laisser faire par Zoom, son service concurrent. Le logiciel de messagerie et d’appels audio/vidéo appartenant à Microsoft a annoncé l’arrivée de Meet Now, une fonctionnalité permettant de créer et de rejoindre des réunions à partir d’un simple lien. Autrement dit, vous n’aurez plus besoin de télécharger le logiciel ou de vous créer un compte pour profiter de ce service.

Effectuez des appels sans avoir de compte

Microsoft a officiellement annoncé l’arrivée de “Meet Now”, une fonctionnalité permettant de créer une réunion vidéo, savoir à se créer de compte Skype ou à télécharger le logiciel. Pour profiter de ce service, il vous suffit de vous rendre sur le site dédié et cliquer sur le bouton prévu à cet effet. Un lien unique sera alors généré et vous pourrez le partager à vos amis, vos collègues ou aux membres de votre famille afin d’entamer une session de visioconférence. Microsoft précise :

“Générez votre lien unique gratuitement en un clic, partagez-le avec les autres participants et découvrez les réunions illimitées avec Skype. Jeu de fonctionnalités complet. Le lien de votre réunion n’expire pas et peut être utilisé à tout moment.”

Avec Meet Now, vous aurez également la possibilité d’enregistrer votre réunion afin de vous les repasser ultérieurement ; ces enregistrements sont conservés durant 30 jours par Microsoft et seront automatiquement supprimés au-delà de ce délai. Évidemment, le service est entièrement gratuit.

Un moyen pour Skype de concurrencer Zoom ?

Avec le confinement mondial actuellement en cours, les téléchargements d’applications de visioconférence explosent. Pourtant, Skype a raté le coche et s’est fait largement devancer par Zoom. Ce service créé par une startup américaine compte aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs actifs par jour à travers le monde, alors qu’il n’en comptait que 10 millions en décembre 2019. Parmi les raisons de ce succès, la grande facilité d’utilisation du service qui permet notamment de créer de larges sessions de visioconférences en seulement quelques clics et ce, sans inscription.

En parallèle, Skype connaît une croissance bien plus lente puisque le service compte, à l’heure actuelle, 40 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, contre 23 millions juste avant le confinement. Microsoft a donc pour objectif clair de concurrencer Zoom en s’inspirant des fonctionnalités qui ont su séduire les utilisateurs.

Aussi, il est à noter que le lancement de la fonctionnalité Meet Now arrive à un moment où Zoom se retrouve en grande difficulté. D’abord, les utilisateurs ont eu la surprise d’apprendre que leurs données étaient transmises à Facebook, sans que cela ne soit précisé dans la politique de confidentialité du service. Par la suite, des révélations ont confirmé que l’application ne chiffrait pas les données de ses utilisateurs de bout en bout. Enfin, Zoom a également été victime d’une importante faille de sécurité qui a permis à des pirates d’accéder à 15 000 conversations privées et de les diffuser ensuite sur le web. Malgré les excuses de la startup, ces frasques pourraient largement jouer en la faveur de Skype.